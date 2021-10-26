《魷魚遊戲》爆紅創商機 智慧局證實：Netflix申請商標
韓國影集《魷魚遊戲》自今年9月17日在Netflix影視平台上映後爆紅，在全球引發話題不斷，成為該平台史上最受歡迎的影集，Netflix也在美國、牙買加等國提出「SQUID GAME」的商標申請。經濟部智慧財產局今（26）日證實，Netflix於10月15日也在台灣申請「魷魚遊戲」、10月19日申請「SQUID GAME」的商標，目前均待審中。
記者彭夢竺／台北報導
2021-10-26 10:53:37
《魷魚遊戲》上映才半個多月就超過1億的收視，僅短短一個多月的時間就成為Netflix史上最受歡迎的影集，不僅創造話題也創造龐大商機，該平台並於9月28日在美國及牙買加等國提出「SQUID GAME」的商標申請，包括電視影集娛樂軟體、影音錄製商品、文具出版品、服飾、公仔玩具、數位娛樂資訊等周邊相關商品及服務，目前已在多國積極進行商標布局。
智慧局表示，Netflix毫無疑問將會更積極運用並保護「魷魚遊戲」帶來的商業利益，該平台於10月15日申請「魷魚遊戲」、10月19日申請「SQUID GAME」。根據過往的商標申請觀察，在電影、影集或電玩遊戲知名度大開後，市場很可能會湧現一波攀附的商標申請熱潮，以紅極一時的「哈利波特」、「Harry Potter」為例，他人申請商標經審查被核駁案件數高達30件。
不過，智慧局也提醒，如果在他人商標成為著名後，要以相同或近似的商標申請註冊，應注意避免涉及攀附或抄襲，而引發商標權爭議的困擾。
此外，貫穿全劇的圓形、三角形、正方形紅衣面具人，也是影集賣點之一，到底「○Δ□」這類圖形是否適合申請商標？智慧局則回應，一般來說，幾何圖形通常較難引起消費者注意，不易取得註冊，通常需要經過一番巧思進行圖樣的設計，或經過申請人廣泛使用，在交易過程中已經可以指示和區別不同的商品或服務來源，才能註冊成商標。