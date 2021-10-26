「玻璃心」破千萬點閱！黃明志落淚洩心聲：不是歌曲厲害
黃明志和陳芳語合作的《玻璃心》，歌中以小粉紅、爬牆、蝙蝠等詞暗酸中國小粉紅，歌曲才剛上架一周，點擊率便破1600萬。而黃明志除了微博帳號遭封鎖外，也引來中國人的謾罵，黃明志昨25日在臉書分享大陸YouTuber所做影片，並洩漏真實心聲。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 11:52:38
黃明志原先以為影片內容又是謾罵，沒想到看完卻落下眼淚，他也有感而發表示，如果自己單純為了賺錢，肯定會選人與錢相較多的地方。但對他來說，很多事情不是用錢來衡量的。如果要放棄創作自由和理想，那等於違背自己身為創作人的初衷，那他寧可不要。
而對於那些說他靠炒話題騙流量賺錢的，他更直言表示：「我只能說他們不了解這一行的規矩， 我創作的方式，對抗腐敗政權、司法已經很多年了。每次被抓、被控告、被關進去，檯面上、檯面下都要花非常多的錢，甚至原先談好的工作都會破局。」
他更透漏不光是金錢的問題，人身自由也會受到監管，精神被折磨，導致周圍的人都會敬而遠之，而他並不是政治人物，做這些不會對我的行業的前途有任何幫助，甚至還要失去所擁有的一切。
最後他更謙虛的表示，此次會爆紅並不是歌曲本身厲害，而是很多人都已經覺醒了，喜愛歌曲的人越多，代表共鳴的程度越大，那是大勢所趨。最後他也溫馨感謝，在對於他人品的質疑聲浪中，還是有人看到了他的付出。（編輯：鍾怡婷）