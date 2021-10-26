Sony新品Xperia PRo-I　鏡頭媲美「真相機」還有超薄機身

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Xperia PRO-I搭載1.0型（1吋）Exmor RS®感光元件，提供更大的2.4µm像素面積，讓感光量大幅提升，在低光源下也有好的光學成像表現；支援 12 bit RAW 影像檔案規格，紀錄高寬容度的動態範圍；可變雙光圈F2.0/F4.0，按照拍攝者心中構圖改變不同淺景深表現。
Xperia PRO-I這個特別的1.0型感光元件，搭配BIONZ X™ for mobile影像處理器，結合前端大型積體電路（front-end LSI），能在晶片上初步作業，先進的處理能力提供前所未有的運算速度以及呈現更高的影像品質，這是來自Sony的Alpha相機備受推崇的優勢轉化予智慧手機之上。
Xperia PRO-I 的三鏡頭皆擁有T* Coating增透及抗反射塗層鍍膜，同時配有3D iToF測距感測器，全新24mm為ZEISS® Tessar光學鏡頭能拍出高解析影像，邊緣圖像失真更少，對比度和清晰度更高，另外搭載的16mm以及50mm鏡頭，不同情境轉換鏡頭構圖更豐富，3D iToF測距感測器，能夠精準偵測、持續對焦和追蹤拍攝物。
更棒的是Xperia PRO-I擁有315個平面相位式自動對焦偵測點，涵蓋觀景窗可視範圍的90％，以及業界領先的自動對焦技術—「即時眼部追蹤對焦」能快速鎖定人眼與動物眼，「即時物件追蹤對焦」、20fps高速連拍搭配AF/AE自動對焦/自動曝光，可更清晰地捕捉快速移動的物體不位移失真。
Xperia PRO-I 上的 Photography Pro功能，使用者可以選擇手動M模式或簡單使用自動Auto模式拍攝，還可選擇RAW檔拍攝，Xperia PRO-I支援 12 bit RAW 影像檔案規格，能紀錄豐富、細膩平滑的色彩檔案，避免帶狀色塊現象。Photography Pro也具備Basic模式，適合想要簡單操作輕鬆拍攝，同樣支援許多專業拍照功能包含觸控對焦拍攝。與前代Xperia手機同樣都支援Imaging Edge™ Mobile，安裝手機上與Alpha相機連結搭配使用。
全新的Xperia PRO-I提供高品質的錄影功能，讓拍攝的工作流程更加輕鬆自如。Xperia PRO-I 是全球首款支援 4K 120fps高幀率錄影智慧型手機，帶來更大的創作靈活性，使用者可以120fps的影格速率進行拍攝及儲存，也能夠以5倍速的慢動作的速率進行存檔，不只是慢動作影片還有各種影片速度呈現，大大提高了影片創作的可看性。提供光學智慧防手震錄影（Optical SteadyShot™） 及FlawlessEye™技術，任何場景下拍攝影片比以往更流暢穩定不晃動。
這也是 Xperia 史上第一款，錄影時支援「眼部追蹤對焦」以及「物件追蹤對焦功能」的手機，讓使用者拍攝主體時隨時準焦，從此錄影即可將心力專注於現場構圖與配置。
手機除了具備立體聲麥克風之外，Xperia PRO-I 在主相機旁邊還配備了一個獨立麥克風，讓使用者能清晰地錄製語音，而其他環境音則留在背景中。不僅如此，Xperia PRO-I透過音訊分隔技術，「智慧風切聲過濾功能」，可有效過濾干擾立體聲或單聲道麥克風收音的風切聲。
Xperia PRO-I 此次推出全新功能是關於影片拍攝及製作—Videography Pro，對於需要快速拍攝影片或是拍攝Vlog十分適合，嶄新的Videography Pro 開發啟源於Sony深厚的動態影像拍攝資歷與專業，搭配相關影片拍攝工作者的回饋建議以及創作配置調整。
使用者拍攝短片時，可以直覺地配合現場環境改變設定：準確調整對焦、曝光值和白平衡設定。不僅如此，Xperia PRO-I 還採用了高精度的水平校準，並於出廠時進行了一對一的檢測。 此次Xperia PRO-I機身側邊，專屬照相鍵旁設置了一組「自定義快捷鍵」，預設為Videography Pro，長按即能直接進入拍攝影片，也可以根據個人需求調整快捷功能。
Cinematography Pro 電影級專業錄影功能藉鑑了Sony的專業攝影設備，可調整八種不同風格濾鏡的顏色設置 （來自Sony的 VENICE 專業電影攝錄影機系列），可拍攝一如電影的21:9比例等，透過Cinematography Pro，手機就能拍出電影感的效果。
Xperia PRO-I搭配著6.5吋4K HDR OLED螢幕以及「導演模式」呈現出的精準顏色。透過專業校準的OLED螢幕提供精準白平衡及準確的顯色調校，更棒的是專業工作者，可以自定義螢幕的顏色設定，根據自己的顯示螢幕與印表機等輸出不同而自行定義調整正確輸出。Xperia PRO-I支援5G高速連網功能，也具備USB 3.2 Gen 2高速傳輸檔案能力，比以往檔案傳輸速度快2倍，上傳影片、分享影像變得輕而易舉。
Xperia PRO-I的4K HDR 10 bit OLED螢幕，不僅支援120Hz螢幕更新率，搭載X1™ for mobile影像處理技術，呈現更高的對比度、豐富的色彩和細膩的清晰度，瀏覽自己喜愛的內容更加享受。
Xperia PRO-I的音效科技包含杜比全景聲 （Dolby Atmos），可提供環場音效體驗；3.5mm耳機孔，可以搭配有線耳機帶來高品質聆聽體驗；不使用耳機也能透過劇院級立體聲喇叭播放，提供強大而平衡的真實立體聲音效；同時支援360 實景音效Reality Audio以及360 空間模擬音效Spatial Sound，享受沉浸式的360度音效體驗；支援Hi-res高解析音樂，也可透過LDAC無線技術，使用藍牙耳機聆聽高解析音樂；DSEE Ultimate數位音質還原技術，將現有音樂提升接近Hi-Res高解析音質，全方位的音效科技帶來完美的聆聽感受。
Xperia PRO-I以120Hz螢幕更新率和240Hz觸控掃描頻率，帶來流暢的遊戲體驗，降低動態模糊即便遊戲動作再快，畫面仍然清晰準確。Xperia PRO-I的「遊戲增強器」功能，規劃多項專業遊戲功能，為玩家取得致勝關鍵。「H.S. 電源控制」功能在充電時繞過電池直接對手機供電，避免手機溫度上升、確保遊戲效能表現，同時延長電池壽命。Xperia PRO-I配備了Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ 效能提升，暢玩遊戲體驗大躍進。
儘管Xperia PRO-I搭載來自Sony的RX100 VII相機的超大1.0型（1吋）感光元件，經過優化更適合智慧手機使用，並維持手機纖薄合宜的尺寸：長為166mm、寬度為72mm、厚度為8.9mm。新款 Xperia PRO-I提高耐用度，具備IP65/68防塵防水防護等級，手機正面並採用 Corning® Gorilla® Glass Victus™，這是迄今為止最堅固的康寧大猩猩玻璃等級，背面特別加入磨砂霧面處理，帶來猶如專業相機一般的質感，噴砂處理的手機金屬框不僅強化結構，搭配環繞刻紋線條別具風格。
內建4500mAh超大電池容量，讓Xperia PRO-I具備充足電量能一整天使用，盒內隨附30W 快速PD充電器 XZQ-UC1，能在30 分鐘內將設備快速充電至 50％，Xperia的充電保護機制還能防止設備過度充電，即使在使用三年後也能保持電池壽命與健康。
Xperia PRO-I 採用 Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G處理器，提供5G高速傳輸能力與優異效能，同時還支援Wi-Fi 6無線網路技術。Xperia PRO-I 內建12GB RAM/ 512GB ROM 記憶體，擁有充足的空間儲存照片、影片與其他文件，更可外接記憶卡擴充儲存空間，最高可支援到1TB的SDXC記憶卡。
Xperia PRO-I 首款1.0型感光元件真相機手機，內建12GB RAM/512G ROM，推出「黑色」一色，台灣預計將於2021年底前推出。
另一方面，Sony Mobile為回應廣大粉絲對Xperia 1 III的喜愛，推出全新配色「消光綠」。寧靜素雅的綠色，與Xperia 1 II鏡湖綠以及玩美合手旗艦機Xperia 5 III鏡綠有著相近的選色概念，但在延續綠色時尚的同時，以霧面消光機背帶來更加知性優雅的視覺與質感。
Xperia 1 III全新配色「消光綠」，內建12GB RAM/256GB ROM，預計將於11月限量上市，參考建議售價為3萬6990元。