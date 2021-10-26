名家論壇》蕭徐行／反中牌是2022年選戰的主軸

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中共對於台灣的打壓脅迫讓民眾有深刻體會，近年來中共軍機不斷地擾台威嚇台灣民眾，疫情爆發期間又不斷的打壓台灣加入世衛組織的機會，不讓台灣與世界各國交流往來，企圖政治隔離讓台灣成為「國際孤兒」，早就讓台灣民眾對中國印象不佳。繼之，過去兩年來，中共為了有效掌控香港，不讓香港逃離「一國兩制」的枷鎖，對於香港民眾採取的鎮壓、控制與封鎖政策，讓香港人民的人權受損，不再享有自由與民主的公民社會，這也使得台灣民眾對於近在咫尺的香港處境感同身受，也對於中共越來越硬的兩岸政策嗤之以鼻又拒絕接受。
根據聯合報所做的兩岸民調調查，台灣人對於大陸民眾印象還好，但是對於中共政府的整體印象就不好。70%的台灣民眾對大陸政府印象不佳，負評創歷史調查新高，而且自民國106年以來迄今(110年)已經連續五年升高。此外，台灣民眾對於赴大陸工作、創業、就學、居住的意願都創新低。有關國家未來定位，台灣民眾對於台灣前途的看法仍以主張「永遠維持現狀」為主流，比率維持51%，但是支持獨立者達到34%。整體社會朝向與大陸分離不統一的趨勢發展。這樣往「兩岸分離」的民心意志，也清楚說明了藍綠兩大政黨在近年來政治實力強弱逆轉，民進黨反中的意識圖騰深植民心，也讓台灣的民意走向綠大於藍的這塊政治版圖。國民黨相反的，不願面對民心轉變的根本原因源於中共的壓迫，還老認為是民眾受到民進黨欺瞞所致，乃離民意越來越遠，導致民意支持度已在不到百分之二十的邊緣，甚至被後起的民眾黨逼近超車。
詭異的是，美國對於蔡英文於國慶日提出的中華民國與中華人民共和國的兩國「互不隸屬」說已經兩個星期，官方仍然未有公開的表態來說明美國的態度，到底美國是支持這樣的「兩國論」嗎？加上拜登接受CNN訪問時又公開的提出「全力防衛台灣」的承諾，雖然事後幕僚強調是拜登「講太快」，美國然堅持「一個中國政策」。但是外界認為與中國較為友善的拜登總統在自美軍撤出阿富汗後，他本人一而再，再而三地，共三次重申美國會派兵防衛台灣。拜登的態度等於為至少2024年前美國的態度定了調，也等於明確告知中國政府，美國不會坐視中國肆無忌憚地想要威脅及併吞台灣的作為。
中國越來越強，對於國際社會的企圖心越來越明顯，導致世界各國的擔憂與害怕，全球這樣的反中大氛圍，無疑的讓高喊「反中親美」的民進黨政府，得以趁著這樣的抗中浪潮讓極力想反中的美國政府信任民進黨，接受民進黨的說法，讓民進黨在台灣的政治競爭中佔了台灣政治的上手。只要這股反中的風潮沒有逆轉，民進黨在台灣持續執政的機率可說非常的高。
明年香港問題、中共軍機繞台、中共打壓我外交空間外，明年習近平會否走上第三任國家領導人以及中台競爭CPTPP的糾紛都會造成民進黨打厭中牌的籌碼，如果國民黨不能認清事實，好好調整兩岸政策的政綱與作為，國民黨想拿回2024年的執政權有點「癡人說夢」。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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