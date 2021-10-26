峇厘島重新開放國外觀光客　19國遊客接種2劑疫苗可入境

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峇里島的恩古拉萊國際機場（Ngurah Rai International Airport）開放給沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、紐西蘭、科威特、巴林、卡達、中國大陸、印度、日本、韓國、列支敦斯登、義大利、法國、葡萄牙、西班牙、瑞典、波蘭、匈牙利和挪威等19國旅客入境。
據聯合國世界旅遊組織指出，旅遊業佔峇厘島收入超過50％，疫情爆發前，峇里島每年約有超過600萬名外國觀光客前來，新冠疫情傳入後遊客從2019的620萬人，驟降至2020年的100萬人，銳減84％。超過9.2萬旅遊業從業人員失業，且旅館平均入住率低於20%，經濟萎縮9.31%。
這也引起不少人呼籲減少仰賴旅遊業，轉而發展其他經濟領域，不少不遵守防疫規定的外籍遊客更助長了此番言論聲浪。峇厘島州長受訪時也提到，「旅遊業讓少數人，尤其是國外投資客獲利，但普羅大眾卻沒有從中受益」，他也提及自己計畫推廣文化工藝、農業和漁業等不同領域。
目前印尼新冠疫情確診人數有424萬人，死亡人數有14.3萬人，也是東南亞疫情最嚴峻的地區之一，自7月來到每天約5.6萬起的病例高峰後，已經漸漸緩和降至一週每天維持1000起確診病例，不過根據「Our World in Data」網站統計，印尼只有36.6％的成年人至少接種一劑疫苗，而峇里島有78％的人口已經接種第一劑疫苗，65.7％已完全接種2針疫苗，印尼總統佐科威 （Joko Widodo）也針對峇里島的高疫苗接種率也表達高度讚揚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。