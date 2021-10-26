女師遇盤查遭警「大外割」！她怒斥蠢、互告結果出爐

今年4月間，一名擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子，搭乘火車到中壢、步行前往教室途中，碰上葉姓員警當街盤查，同時被要求出示證件，詹女質疑蔡員盤查的合法性，脫口說「這樣真的很蠢」，被葉員以「大外割」壓制，並依妨害公務送辦。事發後詹女於臉書PO文，控訴失去自由9個小時，並對葉員提告妨害自由等罪，而葉員也反控詹女侮辱公務員罪，26日桃園地檢署偵結，雙方均不起訴處分。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 13:26:52｜2021-10-26 13:47:31
據檢方調查，今年4月22日上午，葉員於轄區內執行巡邏勤務，見到詹女獨自經過，認為對方形跡可疑，因此上前盤查，並要求詹女提供身分資料，但詹女認為於法無據，拒絕提供。之後雙方發生爭執，詹女脫口而出說「這樣真的很蠢」等語，葉員認定其涉及侮辱公務員罪，因此要將詹女逮捕，詹女不服而抗拒，被葉員施以柔道「大外割」方式壓制，並帶回派出所偵訊，之後移送中壢分局、桃園地檢署應訊。
之後詹女認為權益受損，氣的PO文臉書，同時對葉員提告故意犯強制、傷害、妨害自由等罪，中壢分局則控詹女涉犯侮辱公務員罪。案經桃園地檢署調查，認為詹女受盤查之前，神情舉止正常，客觀上無任何情況或事實，能認定她有犯罪嫌疑、或是有犯罪的可能性，也不能因為她出現在治安熱點區域，就任意攔檢盤查，另外，檢方認為詹女所說之語，不符合侮辱公務員罪，因此給予詹女不起訴處分。
而葉員被控故意犯強制、傷害、妨害自由等罪，檢方認為，雖然攔查於法無據，但其依據任人經驗判斷，出現在治安熱區的詹女，可能有犯罪嫌疑或是失蹤人口的疑慮，應非故意上前盤查，並有妨害詹女行動自由之意圖，而是誤認有符合警執法攔檢盤查的情況，不構成強制罪。另外，葉員施以「大外割」壓制，雖造成詹女人身自由受限、受傷，但是依「經查機關逮捕現行犯作業程序」的規定為之，也不構成妨害自由、傷害等罪，也不構成過失傷害罪，給予葉員不起訴處分。（編輯：林盈君）