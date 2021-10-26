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習近平高喊「一國一票」　學者：美國另組聯盟抗中國

▲中國在聯合國擴大勢力的同時，美國也聯合國機制外組聯盟抗衡。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國在聯合國擴大勢力的同時，美國也聯合國機制外組聯盟抗衡。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-10-26 12:53:46

中國國家領導人習近平在中國入聯50週年時發表談話，聲稱（入聯）是中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。習近平在談話中提到，國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。有國際關係學者分析，西方國家已經很難在聯合國機制下制衡中國，所以美國近年已經開始改變策略，在聯合國以外組成聯盟以對抗中國。

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習近平25日出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年紀念會議，並且發表重要談話。習近平強調第26屆聯合國大會承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國的唯一合法代表，實為中國人民的勝利，也是世界各國人民的勝利。最後更提到，國際規則只能由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定，國際規則應該由聯合國193個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。

自由亞洲電台》報導指出，現在的聯合國大會決議，由聯合國全體成員國投票決定，每一成員國均有一票，議案獲成員國過半數贊成即獲得通過；對於“重要問題”的決議，則需要獲得參與投票的成員國三分之二多數通過。也就是說，「提出議案的國家，越多盟友，即等同越多票數，其提出的議案就越容易通過。」

在美國近期重返聯合國人權理事會的情況之下，外界認為，人權理事會將會成為美中角力的新平台。但中國近幾年來推行「一帶一路」等外交政策，與非洲、東南亞多國建立良好外交關係，使得中國在國際政治及經濟影響力不斷上升，包含在聯合國的議價能力，即使美國加入聯合國人權理事會，可能很難改變人權理事會被中國主導的政治現實。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲中國國家主席習近平25日發表談話，表示國際規則應該由聯合國193個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
雪梨科技大學教授馮崇義表示，中國自毛澤東時代開始，積極透過資助形式，與「亞非拉」（亞洲、非洲、拉丁美洲）國家建立外交關係，「中國已經做足功課，只要花一筆錢或給他們的領導人一些好處，他們就可以在聯合國為中國投票。」馮崇義認為，即使美國重新加入人權理事會，也很難扭轉理事會職能失靈的現況。

對於習近平在談話中強調「國際規則不能由個別國家決定」的用意，東京國際大學國際戰略研究所副教授李克賢認為，中國目前所擔心的不在是能否在聯合國中對抗美國，而是憂慮美國因難以在聯合國取得足夠支持，從而做出的單邊外交行動。

李克賢表示，像是美英澳的軍事聯盟（指AUKUS）以及美國加強印太戰略，全都不是在聯合國機制底下，「習近平要著重去講聯合國，以及著重講多邊主義，是因為他看到的趨勢是，中國現在數票、談影響力，在聯合國一定佔優勢，但問題是美國現在是在聯合國機制以外抗衡中國。」

李克賢分析，雖然中國強調「國際規則要由193個聯合國成員國決定」，是希望藉著這番言論使其利於道德高點，塑造國際群體壓力，防範美國實行單邊主義。不過李克賢指出，因為美國不理會相關政策是否在聯合國機制內，再加上美國重返理事會，是希望藉著香港及新疆問題讓中國尷尬，中國強調「一國一票」能達到的成效也讓人懷疑。

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