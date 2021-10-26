習近平高喊「一國一票」　學者：美國另組聯盟抗中國

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《自由亞洲電台》報導指出，現在的聯合國大會決議，由聯合國全體成員國投票決定，每一成員國均有一票，議案獲成員國過半數贊成即獲得通過；對於“重要問題”的決議，則需要獲得參與投票的成員國三分之二多數通過。也就是說，「提出議案的國家，越多盟友，即等同越多票數，其提出的議案就越容易通過。」
在美國近期重返聯合國人權理事會的情況之下，外界認為，人權理事會將會成為美中角力的新平台。但中國近幾年來推行「一帶一路」等外交政策，與非洲、東南亞多國建立良好外交關係，使得中國在國際政治及經濟影響力不斷上升，包含在聯合國的議價能力，即使美國加入聯合國人權理事會，可能很難改變人權理事會被中國主導的政治現實。
雪梨科技大學教授馮崇義表示，中國自毛澤東時代開始，積極透過資助形式，與「亞非拉」（亞洲、非洲、拉丁美洲）國家建立外交關係，「中國已經做足功課，只要花一筆錢或給他們的領導人一些好處，他們就可以在聯合國為中國投票。」馮崇義認為，即使美國重新加入人權理事會，也很難扭轉理事會職能失靈的現況。
對於習近平在談話中強調「國際規則不能由個別國家決定」的用意，東京國際大學國際戰略研究所副教授李克賢認為，中國目前所擔心的不在是能否在聯合國中對抗美國，而是憂慮美國因難以在聯合國取得足夠支持，從而做出的單邊外交行動。
李克賢表示，像是美英澳的軍事聯盟（指AUKUS）以及美國加強印太戰略，全都不是在聯合國機制底下，「習近平要著重去講聯合國，以及著重講多邊主義，是因為他看到的趨勢是，中國現在數票、談影響力，在聯合國一定佔優勢，但問題是美國現在是在聯合國機制以外抗衡中國。」
李克賢分析，雖然中國強調「國際規則要由193個聯合國成員國決定」，是希望藉著這番言論使其利於道德高點，塑造國際群體壓力，防範美國實行單邊主義。不過李克賢指出，因為美國不理會相關政策是否在聯合國機制內，再加上美國重返理事會，是希望藉著香港及新疆問題讓中國尷尬，中國強調「一國一票」能達到的成效也讓人懷疑。