名家論壇》盧燕俐／5類低本益比股，哪些值得佈局？

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乍看之下，本益比都很便宜，但如果閉著眼睛出手搶買，可能就會違背了「景氣循環股應賣在低本益比、買在高本益比」的操作原則。以友達來說，上半年EPS為3.31元，甚至有外資喊全年EPS挑戰7元，但股價在4月底見高點35元之後，就一路狂跌，目前只剩17元，等於直接腰斬。
主要還是因為隨著全球疫情好轉，戶外活動大增，被歸為「宅經濟」的面板股，報價反轉向下，單單10月下旬，就創了史上單月最大跌幅，主流55吋大跌2成，32吋的價格跟3個月前相比，也跌掉一半；業界人士甚至預估，報價極有可能跌到明年1月。
建議投資人，掉下來的刀子不要亂接，只要報價還沒明顯止血，股價就還有續跌的空間，而當報價陷入谷底、跌無可跌，法人也開始默默佈局時，就能伺機卡位，賺取下一波的景氣回升財。
航運股也有類似狀況，以長榮為例，從7月初高點224元，迅速下跌，目前股價只剩95元，大幅領先SCFI指數走跌，投信幾乎天天賣，也許短線跌深會反彈，但長線格局偏弱，說明了操作這類景氣循環股，難度比想像中還要高。
相較之下，PC品牌股，包括：華碩、技嘉等，雖也被視為「解封受害股」，但近年採取高股利政策，即使所屬產業已是紅海，仍有各自的競爭利基，在低利時代，還能吸引穩健保守的長線投資人。
至於營建股，市場雜音也不少，今年受惠通膨，房市價量齊揚，然原物料成本大增，營建股獲利受干擾，法人買盤並不積極，在中南部買氣遠勝北部的情況下，有興趣的讀者，不妨多觀察以中南部推案為主的建商，像是總太、京城、德昌等後市變化，再決定是否入手。
而5大低本益比族群中，內外資同步進駐的，唯有金融股，畢竟擁有升息題材，且殖利率突出，被視為進可攻退可守的族群。同樣要提醒投資人，如無太多意外，明年金融股整體獲利會比今年衰退，主因還是各金控旗下的資本利得會縮水，金融股的獲利回歸正常軌道，不會像今年EPS動輒10元起跳。
不過，這樣也有個好處，繳出來的成績單更為扎實，而不是虛胖，官股金控配息佳、民營則成長性略高，各有優點，如何選擇，就看個人需求。但莫忘，聯準會極可能11月開始進行縮減QE，到時，台股將更動盪，金融股即使相對抗跌，也會跟跌，所以，想存金融股的人，分批慢慢買，依舊是最佳策略！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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