AV版《魷魚遊戲》砸百萬混戰　米砂勸女優：不要太享受

Netflix暴紅韓劇《魷魚遊戲》橫掃全球，觀看人數突破上億，經常拍攝成人尺度影片的網紅「米砂」腦筋動得快，在成人影音平台的金主們砸百萬協助下，仿效該劇情拍了AV版本，改名為《鮑魚遊戲》，神還原電視劇裡的6個遊戲關卡，上演性愛大混戰，熱門女優們初次體驗大場景拍攝，內心充滿新奇、興奮感，米砂趕緊要求她們配合劇情演出受害戲碼，千萬不能太享受！





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▲AV版《魷魚遊戲》的女優們對於遊戲關卡感覺新奇、有趣。（圖／翻攝米砂IG）

▲AV版《魷魚遊戲》裡的紅衣人面具、制服，都是台灣訂做。（圖／翻攝米砂IG）

米砂說，《魷魚遊戲》上線後，就興起拍攝念頭，從籌備、寫劇本到拍攝總共花了14天，秉持做就要做到最好的前提，劇組訂製專屬綠色制服、紅衣人面具、造型椪糖，光是場景裡一個溜滑梯就要4萬元，連地上沙土都得花錢，美術、道具各個小組齊力並進，導演甚至先畫好分鏡表，出動空拍機取景，用心不輸一般戲劇，堪稱AV界有史以來拍攝最高規格。





全片動員50位工作人員，5名女優真槍實彈上陣，在眾人面前上演限制級動作，被圍觀之下強迫性愛，躺在沙地上跟男優肉體拚搏，壓力不小，「LENA」說，每個人都想要享受，要表演極力掙扎，真的不容易，「YURI」還眼淚與口水齊噴，「歐若」則哀怨地說在地上爬行，背都磨破了，根本是一場「去角質之旅」。





▲AV版《魷魚遊戲》總共出動12名女演員，最後5人真槍實彈上陣。（圖／翻攝米砂IG）

▲米砂砸百萬還原《魷魚遊戲》場景，可惜拍完就得拆除。（圖／翻攝米砂IG）

挑戰遊戲關卡時，逼真的性器官造型椪糖，也讓女優們興奮猛舔，覺得格外有趣，想要取得勝利，米砂在旁笑說，這單純是好玩，不管輸贏下場都一樣，狠虧「夜夜」說：「劇情是你要輸耶，不要太認真。」





當天從凌晨4點拍到晚上10點半，鏖戰了18個小時，神還原《魷魚遊戲》的場景因為場租太貴，拍完迅速拆除。米砂說，拍攝全程很累卻有點小感動，因為場租都是燒錢，所以無法保留場景，覺得有點可惜，還在鏡頭前泛淚感謝工作人員，沒想到她把眾人合照PO上IG後，疑因話題敏感被刪除，感覺心有點累。



