P聯盟／ 屬於新北市的球隊！新北國王正式成軍目標總冠軍

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陳信生與球隊總經理毛加恩，一同宣布球隊年度口號「Crown the City」 ，並由陳信生解釋年度口號含義，希望新北國王的到來，能夠激勵每個人都能夠在各自領域稱王，「如同王文祥董事長所說，新北國王是屬於新北市的球隊，希望新北市因為新北國王而感到驕傲，透過籃球凝聚全市民的心，以新北市為榮，齊心榮耀新北市。」
新北市是最大的移居城市，市民對於自己居住地未必有認同感，因此球隊為新北市行政區設計專屬logo，希望藉此能夠讓大家以自己住的城市為傲。今天也釋出主場館所在地 - 新莊區、行政中心 - 板橋區，以及中和區、三重區、林口區、新店區、淡水區、瑞芳區、三峽區，一共9個行政區，未來幾個賽季再慢慢擴大到29個行政區，照顧到新北市每個角落。
新北國王在簽下「阿美戰士」楊敬敏之後，又進行一週的「瘋狂補強」，簽約自由市場最大咖球員Q戴維斯（Quincy Davis）、張文平與洪志善。毛加恩相當振奮地表示，「有楊敬敏這樣經驗豐富的球員帶領，再獲得戴維斯得助拳，我覺得我們不只能夠挑戰季後賽，甚至可以把目標定在冠軍賽！」
毛加恩表示，在楊敬敏的加入後，組成老中青完整的陣容，覺得是有機會挑戰季後賽的，最後一週的連續重磅簽約，Q 戴維斯（Quincy Davis）、張文平、洪志善的加盟，讓新北國王的目標從季後賽提升成冠軍賽，希望成軍第一年就能夠奪得冠軍。
目前正在隔離的總教練萊恩（Ryan Marchand）透過影片表示，很高興第一次來到台灣執教，就能夠帶到新北國王這支實力堅強的球隊，已經迫不及待新賽季的開始，也感謝球團高層在休賽季努力招募到最好的球員，完全不像是第一年成軍的球隊，相當期待新賽季的到來。
啦啦隊是台灣職業運動文化不可或缺的元素，新北國王也成立的球隊專屬啦啦隊 Queens。由前象Young女孩隊長廷廷擔任 Queens 隊長，小綠、Luna 3名象Young 女孩8年再次合體！加上于小文、Yunnie、Minnie、小蔓、蕊蕊，實力、美貌與活力兼具的8位超人氣女孩組成 Queens 啦啦隊，並由擁有豐富 MV、演唱會編排經驗的Denis擔任舞蹈指導，全方位的舞蹈設計，準備讓球迷體驗最原汁原味的嘻哈。