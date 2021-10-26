中二選區立委補選　綠營張家銨：黨徵召全力以赴

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對此，民進黨主委李天生表示，此次罷免陳柏惟雖成功，但藍營及顏家傾全力只讓同意票贏了4千多票，讓民進黨相當振奮，認為局勢對綠營有利，藍營在補選時不見得會贏，但因為差距不大，若民進黨與基進黨協調的結果，由民進黨推出人選，一定用徵召的方式，若基進黨要推人，民進黨要推人，只是讓藍營漁翁得利。
緣和國際同濟會創會長王金梅表示，張家銨在地方的服務認真有目共睹，也很認真建設地方用心問政，呼籲民進黨一定要傾聽基層民眾的意見，徵召張家銨代表出馬參選。
張家銨表示，這一次的罷免過程中，台灣民主受到蠻大的撕裂，主要是希望可以弭平目前心中的傷痕，而民進黨與基進黨一直都很好，這一次的補選也尊重基進黨，人選的部分期許可以推出在地民眾認可的人選。
張家銨也表示，參選與否當然是傾聽在地民眾的聲音，也遵循黨中央的徵召，若是有參選的需求會盡力而為，沒有怯戰的理由。
力挺張家銨爭取徵召記者會，民進黨正國會台中召集人曾朝榮也到場力挺，黨內分析正國會有意推出張家銨參選，因張家銨的選區是在烏日、大肚、龍井，占立委第二選區五個選區的五分之三，張家銨跑基層很認真，顏值高口條好，身段擺得軟是可與國民黨一拚的人選。