COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

柯文哲、江啟臣宣傳農產品　兩人難得同台互動卻冷

▲台北市長柯文哲與國民黨前主席江啟臣，26日因為梨山蜜蘋果宣傳活動，兩人難得同台，不過互動卻相對冷清。（圖／記者丁上程攝，2021.10.26）
▲台北市長柯文哲與國民黨前主席江啟臣，26日因為梨山蜜蘋果宣傳活動，兩人難得同台，不過互動卻相對冷清。（圖／記者丁上程攝，2021.10.26）

記者丁上程／台北報導

2021-10-26 14:23:26

台北市政府今（26）日舉辦「梨山蜜蘋果季」記者會，協助台中和平區梨山推廣蜜蘋果。而國民黨立委江啟臣、民進黨立委伍麗華等人都出席，台北市政府方面原本由副市長蔡炳坤代表出席，不過市長柯文哲臨時新增行程，也形成「柯江」兩人難得同台的畫面。不過兩人雖同台，不過互動相對冷清，柯文哲也僅在現場停留10分鐘拍照，並未接受媒體訪問。

我是廣告 請繼續往下閱讀
而柯文哲在離開前面對媒體追問，與國民黨前主席江啟臣同台，是否有討論到台中市第二選區立委補選一事？柯文哲僅低調回應「哎唷！你怎麼想那麼多？」就並未多言。至於江啟臣則大方受訪，並表示參加補選的人目前還未明朗化，但「有聽說或許民眾黨有人選。」

江啟臣說，站在地方角度，希望大家尊重選民選擇，還有到底怎樣人選最符合在地需求、反映民意、監督政府，往這方向提名優秀黨籍人選參選，至於與其他政黨合作等等，這應該由黨中央考量。

而現場記者詢問，是否有探詢過前立委顏寬恒參與補選的意向？對此江啟臣也直言，最近還沒有機會與對方聊天，但尊重對方決定，因為對選民來講，任何一個決定都是要負責任的，顏寬恒擔任過立委，知道民代對選民責任，這一次罷免過程、結果再度證明，人民可以給予權力，當然也可以收回權力，所有參與補選的人都必須嚴肅向選民負責、必須把承諾付諸實現，相信顏寬恒會做自己最智慧決定。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀