柯文哲、江啟臣宣傳農產品　兩人難得同台互動卻冷

台北市政府今（26）日舉辦「梨山蜜蘋果季」記者會，協助台中和平區梨山推廣蜜蘋果。而國民黨立委江啟臣、民進黨立委伍麗華等人都出席，台北市政府方面原本由副市長蔡炳坤代表出席，不過市長柯文哲臨時新增行程，也形成「柯江」兩人難得同台的畫面。不過兩人雖同台，不過互動相對冷清，柯文哲也僅在現場停留10分鐘拍照，並未接受媒體訪問。
記者丁上程／台北報導
2021-10-26 14:23:26
而柯文哲在離開前面對媒體追問，與國民黨前主席江啟臣同台，是否有討論到台中市第二選區立委補選一事？柯文哲僅低調回應「哎唷！你怎麼想那麼多？」就並未多言。至於江啟臣則大方受訪，並表示參加補選的人目前還未明朗化，但「有聽說或許民眾黨有人選。」
江啟臣說，站在地方角度，希望大家尊重選民選擇，還有到底怎樣人選最符合在地需求、反映民意、監督政府，往這方向提名優秀黨籍人選參選，至於與其他政黨合作等等，這應該由黨中央考量。
而現場記者詢問，是否有探詢過前立委顏寬恒參與補選的意向？對此江啟臣也直言，最近還沒有機會與對方聊天，但尊重對方決定，因為對選民來講，任何一個決定都是要負責任的，顏寬恒擔任過立委，知道民代對選民責任，這一次罷免過程、結果再度證明，人民可以給予權力，當然也可以收回權力，所有參與補選的人都必須嚴肅向選民負責、必須把承諾付諸實現，相信顏寬恒會做自己最智慧決定。