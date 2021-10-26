小寶貝頭歪好可愛？　小心先天肌肉性斜頸所致

新手爸媽總是會替小寶貝們拍照記錄日常，但台中一名6月大男嬰拍照時，頭部卻經常向左稍微傾斜，起初家長以為只是慣性動作，直到狀況越來越明顯且臉型左右不對稱，赴醫檢查後確診為「先天肌肉性斜頸」，所幸積極透過復健運動治療，一個半月後頸部就恢復到正常角度，讓家長放下心中大石。

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亞洲大學附屬醫院復健部主治醫師吳欣頤表示，嬰兒斜頸排除腦部損傷導致的斜頸外，大多數先天性斜頸是良性的胸鎖乳突肌肉緊張造成，成因包括生產過程中，寶寶頸部軟組織遭壓迫，肌肉靜脈回流受阻，導致肌肉的變化或纖維化，造成患側緊縮，或者胎兒在母親肚子中的姿勢、雙胞胎長期子宮內擁擠環境，都可能造成原發性的肌肉緊張變短。

吳欣頤介紹，流行病學分布男性比例高一點，其中右側斜頸比例較高，診察時會以超音波檢查胸鎖乳突肌鎖骨端、胸骨端下端肌肉是否增厚或纖維化等病變，若確診會安排小兒復健療程或教導居家復健，如未改善，則可用護頸矯正，若復健一年後，肌肉仍明顯緊繃、兩側角度明顯差異（患側頭部轉動小於30度）、臉部明顯不對稱、明顯摸到硬塊等，則會轉介外科進行手術治療。

吳欣頤指出，根據文獻，先天性斜頸嬰兒在一個月大內，建議開始接受復健治療，約98%在１個月半即可恢復正常角度；一個月後開始復健，則需要接受至少6個月復健時間；六個月後才開始復健，則需要長達9~10個月的復健，故及早發現就醫，並接受治療，就能盡快讓寶寶的成長回到正軌。

若家中有斜頸娃，吳欣頤也提供可利用寶寶吃飯前空檔，進行牽拉居家復健作法，以右斜頸為例：

一、仰姿：寶寶仰躺，家長一手固定寶寶右肩，一手放置頭後，讓右邊的耳朵離開右邊肩膀，或是讓寶寶仰躺於床上，頭轉向右側、右耳貼床，用聲音或色彩鮮艷的玩具在右側誘導寶寶，維持10秒再放鬆休息，重複10次。

二、趴姿：當寶寶可用手肘微微撐床的時候，家長在右側放置玩具或聲音，主動誘導寶寶視線朝右側看；寶寶趴睡時往左側趴睡，讓右耳朵朝上，側轉90度拉長右邊肌肉。

三、抱姿：將寶寶抱起時可讓患側朝下，順勢牽拉縮短的肌肉。