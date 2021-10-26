立委陳玉珍感情狀態曝光　認了47歲勇敢凍卵

政府從今天七月起推動不孕症治療（試管嬰兒）補助，至今有數萬對夫妻受惠，但台灣仍舊是東北亞國家生育率最低的國家，女性不孕人數也不段攀升，面對少子化衝擊，立法委員陳玉珍今（26）天出席生殖中心活動時，除了呼籲政府重視鼓勵生育外，也意外透露自己大約在今年五、六月間有去凍卵。她提到，自己是因為與華育生殖中心院長夫人認識後，才知道年齡對於卵子健康有局限性，所以選擇凍卵。
記者劉雅文／台北報導
2021-10-26 14:36:36
陳玉珍坦言，十年前就有人叫她凍卵，但她一直認為還沒有要生小孩沒必要，「我現在也沒有對象，我沒有覺得一定要生！」但她認為凍卵後，儘管不一定會用，但是多一個選擇。
回想當時凍卵的心情，陳玉珍也分享：「我就想說，我可能沒什麼機會了，看了醫師給的圖表，發現47歲懷孕機率基本上趨近於零了。」陳玉珍笑著表示，當時抱著不一定要成功取卵的心態，心想著反正多一個機會，留著看以後有沒有（想生子），最終成功取卵，「看來我身體不錯，凍卵還是有生子機會！」
陳玉珍也認為，凍卵其實是可以推廣的，如果早知道，希望就該在更年輕的時候做，讓卵子品質可以更好。因此她呼籲政府應積極修法，針對卵巢檢測補助，或是凍卵也可以有所補助。