特企／新壽數位轉型獲「亞太區未來企業大獎」雙殊榮肯定
數位金融浪潮來襲，新光人壽積極發展數位轉型，應用科技創新金融產品與服務，於10月21日在2021IDC亞太區未來企業大獎頒獎典禮中，以「業務員防詐欺風險控管模型High Risk Agent analysis platform」與「人生設計所LIFE Lab.」榮獲「數據智慧創新獎」和「全方位體驗創新獎」，彰顯新壽數位轉型能力備受肯定。
為防範不肖業務員詐欺行徑，維護保戶權益，執行公平待客原則，新光人壽打造「業務員防詐欺風險控管模型」，運用分析模型建構技術及「社群網絡分析技術」(Social Network Analysis，SNA)，標定多個風險樣態，如共同地址、電話、Email或是保戶短期內以解約或貸款來購買新保單等設為風險因子，並將業務員依高、中、低風險等級來評分。該模型自2020年1月正式上線後，獲得經濟部智慧財產局新型專利的肯定，也導引業務員落實合規招攬行爲，具體執行公平待客的控管機制，有效維護公司商譽與保戶權益。
新光人壽2018年成立「人生設計所LIFE Lab.」，為解決保險業與客戶資訊不對稱、高風險業務員的問題，透過以人為本的思考方式，以具現代化、新穎、專業的門市形象及串聯新世代數位工具，提供民眾「無壓力諮詢、重塑保險體驗」的保險服務，不論客戶詢問哪一間保險公司的商品，只要有任何疑難雜症，都可以在這裡獲得專業的解答，服務人員也會針對不同的保險情境或需求，為客戶每個人生階段做好保障規畫，秉持「絕不主動推銷，重視客戶體驗」的精神，以客戶滿意度為最高標準，徹底翻轉一般民眾對保險推銷的刻板印象，也獲得客戶淨推薦值（NPS）達92.88%，願意將人生設計所的服務再推薦給親朋好友。
由IDC（國際數據資訊有限公司）推動主辦的「亞太區未來企業大獎（Future Enterprise Awards）」，自2017年開始，持續在亞太地區表彰數位轉型領域中傑出的企業。2021年IDC亞太區數位轉型大獎吸引了來自全亞太區700多個組織的1000項專案報名，競獎件數眾多，凸顯能脫穎而出的企業得獎者，創新實力表現非凡。
保險業肩負著企業社會責任，新光人壽認為唯有持續落實公平待客，將客戶的需求視為第一要務，才能永續發展，未來，新光人壽將持續以消費者體驗為出發，開創更友善的保險服務，提供消費者最大的感動體驗。