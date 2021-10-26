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王必勝遭爆不倫戀！記者當場提問　羅一鈞：盼外界給空間

▲王必勝遭爆不倫戀，指揮中心說明回應。（圖／翻攝畫面）
▲王必勝遭爆不倫戀，指揮中心說明回應。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 14:43:29｜2021-10-26 15:38:16

26日下午，中央流行疫情指揮中心召開記者會，今日本土+0、境外新增4例，死亡人數0，對此，發言人莊人祥也表示，第12輪第2階段，將會增加BNT疫苗預約，對象為「10月26日中午12時前，意願登記BNT疫苗之30歲以上民眾」預約接種第一劑。預約時程為10月26日下午4時，至10月27日中午12時止。

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▲王必勝爆出不倫緋聞，副組長羅一均代為出面說明。（圖／指揮中心提供）
▲王必勝爆出不倫緋聞，副組長羅一均代為出面說明。（圖／指揮中心提供）
不過記者會上，也有記者提問到，醫療應變組副組長王必勝的不倫緋聞，對此指揮中心怎麼看？副組長羅一鈞代為發言表示，目前王必勝的情緒穩定，也強調一定會完成防疫任務，仍以國家疫情為優先考量，不會受到報導的影響，但盼外界多給予空間。而據媒體爆料，王必勝被傳出與小15歲的女護理師發生婚外情，消息引起軒然大波，目前詳細狀況如何，只能待當事人出面說明。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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