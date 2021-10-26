台語質詢成刪Q焦點！邱國正：對陳柏惟被罷免沒有意見
台灣基進黨立委陳柏惟罷免案23日投票通過，成為我國史上第一個被罷免成功的立委。國防部長邱國正曾與陳柏惟因爲台語質詢爆發口語爭執，邱國正今（26）日表示，對陳柏惟被罷免不表示意見，他在備詢時答覆都很誠懇。
記者呂炯昌／台北報導
2021-10-26 15:48:34｜2021-10-26 16:02:53
行政院長蘇貞昌今日率閣員赴立法院進行施政報告及備詢，會前媒體詢問美國《華爾街日報》形容國軍軍力不足、士氣低落，邱國正回應表示，外媒報導不了解依據什麼做評量？但是他對自己國家部隊、國軍是很有信心。邱國正舉例，他在當排長時很多當3年的老兵說現在年輕人一代不如一代，他回說「沒有一代不如一代」，他始終相信沒有草莓族，年輕人有他的優點，不要因為外媒講了就很沮喪，要對自己有信心。
針對陳柏惟遭罷免成功，邱國正表示，「我沒有意見」，對於委員問政，他備詢回應都很誠懇，至於結論怎樣都沒有去顧慮。他在回答委員的質詢時，沒有因人而異，真的很誠摯回應問題，能回答就答，不了解的就回去了解、回應，對於媒體與委員都是抱持一樣態度，他也鼓勵單位同仁能回答就回答，不要去迴避，不要去臆測人家要幹什麼？坦然面對是他個人看法。
媒體詢問美軍與日本自衛隊在南海演訓是否會成為常態？邱國正表示，外籍機艦在周邊動態國軍都有掌握，但是它的目的在哪裡這不是國軍主要考慮，主要是它們有無企圖、敵意，國軍目標很明顯是針對中共，中共有任何動作要提早偵諮、因應，至於外籍機艦經常有，他不予置喙。