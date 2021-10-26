中市新冠疫苗第一劑接種逾7成 盧秀燕：比預期提早達標
第12期新冠疫苗10月22日開打，台中市22日、24至27日開設快打站為民眾接種。市長盧秀燕今（26）日在市政會議表示，目前全市第一劑涵蓋率已突破7成，明天結束全市第二劑涵蓋率會達3成，兩項指標皆比中央預期規定時間提早達標，未來快打站也不會撤，視疫苗狀況調度出動，市府將持續為市民爭取疫苗，早日完成注射。
記者柳榮俊/台中報導
2021-10-26 15:46:02
盧秀燕提到，109年流感疫苗接種考評，衛生局獲得「計畫管理績優獎-特優」成績，代表台中市疫苗注射工作雖然辛苦，但也獲得肯定，台中市是一個健康宜居友善的城市，對長輩健康照顧及權益特別重視。
她說，台中市自6月4日開始全國首創快打站為長輩服務，長輩不需上網預約，也不需要排隊，市府透過里鄰系統挨家挨戶發放接種通知單；快打任務為65歲以上長輩與55歲以上原住民接種新冠疫苗，明天任務會告一段落，預估全市多數65歲以上長輩均將完成兩劑接種。
盧秀燕強調，市府快打站不會撤除，當疫苗多的時候，醫療院所無法負荷時，快打站就會調度出動，加入中央預約平台繼續發揮功能。目前全市第一劑涵蓋率已超過7成，明天結束後，全市第二劑涵蓋率將達三成，這兩項指標比中央預期規定時間提早達標。