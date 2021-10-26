中市新冠疫苗第一劑接種逾7成　盧秀燕：比預期提早達標

第 12 期新冠疫苗 10 月 22 日開打，台中市 22 日、 24 至 27 日開設快打站為民眾接種。市長盧秀燕今（ 26 ）日在市政會議表示，目前全市第一劑涵蓋率已突破 7 成，明天結束全市第二劑涵蓋率會達 3 成，兩項指標皆比中央預期規定時間提早達標，未來快打站也不會撤，視疫苗狀況調度出動，市府將持續為市民爭取疫苗，早日完成注射。

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盧秀燕提到， 109 年流感疫苗接種考評，衛生局獲得「計畫管理績優獎 - 特優」成績，代表台中市疫苗注射工作雖然辛苦，但也獲得肯定，台中市是一個健康宜居友善的城市，對長輩健康照顧及權益特別重視。

她說，台中市自 6 月 4 日開始全國首創快打站為長輩服務，長輩不需上網預約，也不需要排隊，市府透過里鄰系統挨家挨戶發放接種通知單；快打任務為 65 歲以上長輩與 55 歲以上原住民接種新冠疫苗，明天任務會告一段落，預估全市多數 65 歲以上長輩均將完成兩劑接種。