COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

竹東少女性侵焚屍案逃死　主嫌林春雄於獄中服刑時暴斃

▲犯下竹東性侵焚屍案的主嫌林春雄，更三審時逃過死刑判決，但日前在獄中服刑時卻暴斃猝死。（圖／翻攝自林春雄臉書）
▲犯下竹東性侵焚屍案的主嫌林春雄，更三審時逃過死刑判決，但日前在獄中服刑時卻暴斃猝死。（圖／翻攝自林春雄臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 16:13:55

2015年5月，綽號「冥王」的林春雄夥同其他4名共犯，將竹東一名患有輕度智能障礙的14歲邱姓少女押走毆打、輪流性侵，最後還焚屍企圖滅跡，兇殘程度令人髮指。但2020年更三審宣判時，法院認定「有教化可能」，5人全數逃死獲判無期徒刑，引發譁然。不料日前林春雄在獄中突然倒下，送醫搶救仍回天乏術，宣告死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，當年案情經過是林春雄的女友黃女與邱女發生衝突，黃女便找來林春雄及其他4名友人尋仇，不僅重賞邱女巴掌，還將人從網咖押至附近公園，持竹棍、安全帽、石頭等物凌虐毆打並公然輪流性侵。凌虐結束後林春雄一行人逕自離去，到KTV唱歌作樂，再回到原地查看時發現邱女已沒有呼吸心跳，便買汽油焚屍滅跡。

案情曝光後檢方求處5人全部死刑，更一審更二審判決時林春雄都被判死，其他4人則是無期徒刑。不過到了更三審時，法院認定5人有教化可能，全部改判無期徒刑，並由最高法院駁回上訴定讞。林春雄確定逃死，一度引發社會大眾譁然。

不料正在獄中服刑的林春雄，日前傳出身體不適突然倒下，經送醫急救後仍宣告不治。暴斃猝死的原因仍不清楚，有待桃園地檢署相驗釐清。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀