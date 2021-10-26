竹東少女性侵焚屍案逃死 主嫌林春雄於獄中服刑時暴斃
2015年5月，綽號「冥王」的林春雄夥同其他4名共犯，將竹東一名患有輕度智能障礙的14歲邱姓少女押走毆打、輪流性侵，最後還焚屍企圖滅跡，兇殘程度令人髮指。但2020年更三審宣判時，法院認定「有教化可能」，5人全數逃死獲判無期徒刑，引發譁然。不料日前林春雄在獄中突然倒下，送醫搶救仍回天乏術，宣告死亡。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 16:13:55
據了解，當年案情經過是林春雄的女友黃女與邱女發生衝突，黃女便找來林春雄及其他4名友人尋仇，不僅重賞邱女巴掌，還將人從網咖押至附近公園，持竹棍、安全帽、石頭等物凌虐毆打並公然輪流性侵。凌虐結束後林春雄一行人逕自離去，到KTV唱歌作樂，再回到原地查看時發現邱女已沒有呼吸心跳，便買汽油焚屍滅跡。
案情曝光後檢方求處5人全部死刑，更一審更二審判決時林春雄都被判死，其他4人則是無期徒刑。不過到了更三審時，法院認定5人有教化可能，全部改判無期徒刑，並由最高法院駁回上訴定讞。林春雄確定逃死，一度引發社會大眾譁然。
不料正在獄中服刑的林春雄，日前傳出身體不適突然倒下，經送醫急救後仍宣告不治。暴斃猝死的原因仍不清楚，有待桃園地檢署相驗釐清。（編輯：倪浩軒）