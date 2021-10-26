談香港、新疆、台灣 北約秘書長：中國構成安全上的挑戰
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）本月25日在應邀訪問芬蘭時表示，北約盟國已經同意將中國置於議程中更重要的位置，並提到中國正在宣揚其經濟與軍事力量，並認為中國擁有世界最大經濟體，但對北約的安全構成了挑戰。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-26 16:07:00
北大西洋公約組織今年6月曾將中國列為「北約面臨的系統性安全威脅」， 北約秘書長史托騰柏格當時就呼籲成員國正視中國的崛起，強調北約未來十年的戰略重點之一就是對抗中國崛起。根據《法廣》報導，史托騰柏格在25日時表示，面對一個更加複雜且競爭激烈的世界，俄羅斯持續對周邊國家採取侵略行為，中國則持續宣揚其經濟、軍事力量欲恫嚇他國，還得面臨網路威脅、恐怖主義與氣候變遷等種種挑戰。
至於中國的崛起與北約新戰略相關問題，史托騰伯格回應，北約正在訂立新的戰略概念（Strategic Concept）文件，將由同盟各國於明年馬德里峰會商定，能確定的是中國在過去幾年來，於議程上顯得更加突出。
史托騰伯格表示，北約意識到全球力量平衡正出現變化，正如他先前接受英國《金融時報》採訪時所說，雖然北約並沒有將中國當成「敵人」（enemy）或「對手」（adversary），在許多問題上與中國接觸卻是相當重要的，而中國卻對北約的安全構成了挑戰，「中國很快將擁有世界上最大的經濟體，他們並不認同我們的價值觀，我們看到他們如何鎮壓香港的民主抗議活動，以及他們如何對待維吾爾族這樣的少數民族，還有他們對台灣使用的威脅性語言」。
而在接受《金融時報》的採訪時史托騰伯格就提到，北約從2001年起就將安全焦點擺在防範俄羅斯和反恐上，但未來十年的重點之一將著眼於如何防止成員國受到中國的威脅。畢竟這個國家軍事預算世界排行第二、又即將成為全球最大經濟體，擁有龐大海軍卻不斷霸凌那些不按照他們行事的國家。