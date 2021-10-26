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台中咖波屋、奶泡貓咖啡來台北囉！療癒場景搶先看

▲超人氣插畫人物「貓貓蟲咖波」，首度城市特展《咖波城市大暴走》降臨台北。（圖／記者蕭涵云攝）
▲超人氣插畫人物「貓貓蟲咖波」，首度城市特展《咖波城市大暴走》降臨台北。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2021-10-26 17:10:35

超人氣插畫人物「貓貓蟲咖波」在社群上粉絲數突破200萬，台中特色「咖波屋」場景首度降臨台北！新光三越台北南西店今（26）日《咖波城市大暴走》特展盛大開展，特別請來「黃金咖波」鎮店帶來滿滿招財好運，奶泡貓咖啡療癒場景隨你拍，完成任務即可收藏展場限定集章卡，超過10款水生貓蟲系列新品、限量石獅子咖波重磅首發，更祭出獨家滿額贈貓貓貓咖波貼圖磁鐵、咖波限定提袋，超療癒讓民眾驚艷。

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▲台中的特色「咖波屋」場景來台北了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲台中的特色「咖波屋」場景來台北了。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鎮店黃金咖波招好運。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鎮店黃金咖波招好運。（圖／記者蕭涵云攝）
在台中的超可愛日式建築「咖波屋」和白色玻璃系「奶泡貓咖啡」，一起和咖波造訪台北啦，首次城市特展讓你一次收藏三大場景！將喜歡調製美味咖啡的奶泡貓，重現咖啡店場景在台北，白色書本包裝的濾掛式咖啡小禮盒超Q。

▲奶泡貓咖啡療癒場景隨你拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奶泡貓咖啡療癒場景隨你拍。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奶泡貓周邊貼近喝咖啡日常。（圖／記者蕭涵云攝）
▲奶泡貓周邊貼近喝咖啡日常。（圖／記者蕭涵云攝）
隨展覽首發的水生貓蟲系列新品，漸層藍&白兩款口罩、可愛瀏海貼、萬用滑鼠墊、造型環保袋，還有絨毛娃娃及小吊飾，以及秋冬時穿的咖波襪子系列，攻陷你的日常。

▲喜歡貓貓蟲咖波的粉絲必逛這一區。（圖／記者蕭涵云攝）
▲喜歡貓貓蟲咖波的粉絲必逛這一區。（圖／記者蕭涵云攝）▲今日首發水生貓蟲系列新品，台北及台中同步開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲今日首發水生貓蟲系列新品，台北及台中同步開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
展場更推出限定滿額贈，只要消費滿500元即可獲得一個「貓貓貓咖波」貼圖磁鐵，（隨機贈送，送完為止），另外還有展場咖波限定提袋，消費滿500元就可以帶回家喔！

▲重磅首發石獅子咖波，還有展場限定豐富好禮滿額贈。（圖／記者蕭涵云攝）
▲重磅首發石獅子咖波，還有展場限定豐富好禮滿額贈。（圖／新光三越提供）
▲獨家展場限定集章卡及漸層藍&白兩款口罩。（圖／記者蕭涵云攝）
▲獨家展場限定集章卡及漸層藍&白兩款口罩。（圖／記者蕭涵云攝）
10/29~10/31重磅首發限量販售石獅子咖波！每日限量60隻，首發180隻推薦價3,600元（每人每次限購兩隻）。現場還可體驗貓貓蟲咖波DIY姓名貼、紀念幣，多功能手機氣囊支架、組合磁鐵扭蛋可收藏。

《咖波城市大暴走》

日期：2021/10/26(二)～2021/11/28(日)

地點：新光三越台北南西店一館9F活動會館

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