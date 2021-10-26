另類疫苗孤兒！不敢打疫苗如何自保　醫提醒做好這四件事

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於自我保護這一塊，最好的方法就是持續提醒民眾要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。
醫師強調，目前來講如果沒有明確的疫苗不適應症，還是鼓勵民眾打新冠肺炎疫苗，如果擔心疫苗倉促上市或僅是緊急授權，因此有所疑慮，還是可以考慮其他上市已久的疫苗，間接透過這些疫苗來提升保護力。但是醫師也解釋，目前證據來看，還是新冠肺炎疫苗本身，在絕對保護力、避免重症，會有最好的效果。
另外不管是因為體質因素，還是本身拒打疫苗，醫師也提醒，這將會影響後續權益，以感染來講，台灣會面臨需要開放的時間點，當兩劑疫苗接種的涵蓋率達到專家認知的七、八成之間，這時候就可能會邊境大幅度開放國境管制，如果沒有疫苗保護，被感染機會就會大幅上升，如果又是高風險族群（慢性病患者、肥胖、高齡），重症或死亡率就會比一般人高。
甚至醫師解釋，之後出國的時候，也會因為沒有全球疫苗護照而有所限制，不但可能會增加隔離時間，甚至受到一些國家限制入境，所以還是希望大家都打滿兩劑疫苗，不僅有最好保護力，也提供群體免疫效果。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。