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另類疫苗孤兒！不敢打疫苗如何自保　醫提醒做好這四件事

▲醫師提醒，民眾如果不接種新冠疫苗的話，除了注意自我防護外，可以接種季節性流感疫苗。（圖／NOWnews資料畫面）
▲醫師提醒，民眾如果不接種新冠疫苗的話，除了注意自我防護外，可以接種季節性流感疫苗。（圖／NOWnews資料畫面）

記者劉雅文／台北報導

2021-10-26 17:06:56

近日進口疫苗陸續到貨，中央流行疫情指揮中心也積極開放民眾接種，不過部分民眾因為過敏體質、先天免疫系統不好等因素而不敢接種疫苗，反而成為另類的疫苗接種孤兒。對此醫師建議，這類型的民眾除了自我防護做好之外，也可以配合接種季節性流感疫苗，提升自我保護力。然而未來國境一旦開放，這族群風險還是很高，因此還是建議應儘速施打新冠肺炎疫苗。

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新光醫院家醫科醫師劉朋馳表示，民眾如果對於疫苗有所顧慮的話，要降低染疫風險，首選建議還是配合先接種季節性的流感疫苗或肺炎鏈球菌疫苗，因為國外研究發現，以英國發表的統計顯示，65歲以上的長者，如果已經有打肺炎鏈球菌的疫苗，在預防新冠肺炎的感染跟造成重症機會，會大幅下降三到四成。因此除了盡量接種流感疫苗之外，65歲高齡長者，建議可以再多打肺炎鏈球菌疫苗以提升保護力。

至於自我保護這一塊，最好的方法就是持續提醒民眾要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

醫師強調，目前來講如果沒有明確的疫苗不適應症，還是鼓勵民眾打新冠肺炎疫苗，如果擔心疫苗倉促上市或僅是緊急授權，因此有所疑慮，還是可以考慮其他上市已久的疫苗，間接透過這些疫苗來提升保護力。但是醫師也解釋，目前證據來看，還是新冠肺炎疫苗本身，在絕對保護力、避免重症，會有最好的效果。

另外不管是因為體質因素，還是本身拒打疫苗，醫師也提醒，這將會影響後續權益，以感染來講，台灣會面臨需要開放的時間點，當兩劑疫苗接種的涵蓋率達到專家認知的七、八成之間，這時候就可能會邊境大幅度開放國境管制，如果沒有疫苗保護，被感染機會就會大幅上升，如果又是高風險族群（慢性病患者、肥胖、高齡），重症或死亡率就會比一般人高。

甚至醫師解釋，之後出國的時候，也會因為沒有全球疫苗護照而有所限制，不但可能會增加隔離時間，甚至受到一些國家限制入境，所以還是希望大家都打滿兩劑疫苗，不僅有最好保護力，也提供群體免疫效果。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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