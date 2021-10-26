柯文哲夜會陳時中達成共識 視缺額、量能放寬施打資格
針對第十二期疫苗預約與施打情況，以及後續的改善措施，台北市長柯文哲昨（26）日晚間前往疾管署，與衛福部長陳時中會面。一同參與會面過程的副市長蔡炳坤也出面說明，表示北市府與中央達成2個共識，分別為「未來每天視缺額或施打量能，放寬預約資格」以及「中央提前告知施打需求量，讓市府能提前準備」。
記者丁上程／台北報導
2021-10-26 16:35:05
蔡炳坤表示，有鑒於中央系統第2期至第11期，每期都留下不少預約缺額、量能，有點可惜，因此在會面過後，中央同意接下來預約進行中，每天可從後台檢視預約狀況，適時放寬條件，讓更多人可以進來預約，這樣可以把缺額補足，讓醫療量能充分發揮功能。蔡炳坤也強調，昨日會談完後，也看出中央很有善意，今天就放寬相關預約資格，這也是地方政府所期待看到的。
而針對第二點共識，由於第十二期疫苗中央開放的需求人數太多，一度引發地方政府開不出相對應的施打量能。蔡炳坤也直言北市目前一週可以接種到25萬劑以上，但若中央在規劃上需要增加的話，只要提早告訴北市府，都可以依照中央需求增加接種量能。而針對接下來的第十三期預約，蔡炳坤則表示，已經獲得中央正面回應，只要規劃有較明確，就會再跟北市協商。
現場記者也詢問，針對第一點共識，柯文哲曾經提過「半天」就要檢視一次施打量能與缺額，與現階段「一天」的結論好像有所不同？對此蔡炳坤也坦言，一天檢視一次是陳時中所提出，而柯文哲也接受。由於系統後台的施打狀況只有中央看得到，一天施打結束後再檢視再做出因應，供需之間產生平衡，也對市民預約接種比較方便。
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