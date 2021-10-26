國軍「鋼鐵人」首亮相！外骨骼系統助單兵搬百公斤重物
去年國防部編列2.5億元預算委託中科院研發「軍用動力外骨骼系統」，這套號稱「國軍鋼鐵人」的系統今（26）日首度亮相，能夠減輕單兵負重負擔、協助搬運百公斤重物。
記者呂炯昌／綜合報導
2021-10-26 16:58:25｜2021-10-26 16:59:27
中科院軍用動力外骨骼計畫主持人任國光博士表示，國軍的單兵負重因攜行裝備越來越多而越重，是否可以透過科技減輕負擔，或者是砲兵、後勤補給仍需大量人力及體力來搬運，可否透過裝備來增加效率並減輕負荷，這些問題引發了研發軍用外骨骼的想法。
任國光表示，109至110年所研發之軍用動力外骨骼系統，為下肢型動力外骨骼（膝關節）、無荷重酬載設計、空載移動速度最高每小時6公里 、馬達輔助扭力40 Nm以上、系統總重小於10公斤，可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。明年度將持續研製軍用荷重型下肢動力外骨骼系統（含膝關節與髖關節）、可荷重酬載40至100公斤裝備、馬達輔助扭力50 Nm以上、系統總重小於24公斤，可應用於砲兵荷重，也可應用於工業負重用途。
中科院表示，軍用動力外骨骼系統未來可應用於戰場上砲彈之彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等場景，有效節省操作人力，提升作戰效率等用途與功能。後續將持續建立相關技術能量及應用經驗，未來可再朝軍用荷重型動力外骨骼系統（膝關節與髖關節）的應用方向開發。