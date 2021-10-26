P聯盟／楊敬敏認國王戰力有前三 要享用Ｑ戴維斯的優勢
「新台灣人」戴維斯(Quincy Davis)今夏重磅加盟P. LEAGUE+新軍新北國王，國王總經理毛加恩直言，簽到Q目標就是總冠軍，同樣今夏轉戰國王的楊敬敏表示，上季吃足苦頭，現在可以「享用有Q的優勢」。
記者鍾東穎/新北報導
2021-10-26 17:06:42
新北國王今日舉行冠名新北市成軍記者會，並宣佈年度口號「Crown the City」榮耀新北，球員們也首度合體亮相，包含今夏簽下的自由市場最大咖球員Q戴維斯、張文平和楊敬敏等主力陣容。
毛加恩和執行長陳信生都相當振奮地表示，「有楊敬敏這樣經驗豐富的球員帶領，再獲得戴維斯的助拳，我覺得我們不只能夠挑戰季後賽，甚至可以把目標定在冠軍賽！」
Q戴維斯在P聯盟屬於本土球員，第四節不受洋將限制能夠上場，楊敬敏去年還在夢想家就曾剛吃過苦頭，「去年吃過虧，今年同隊，那我就可以享用這個優勢，有這樣的隊友當然會好好利用。」
楊敬敏透露Q戴維斯先前還是有一些舊傷，目前主要以身體狀態、復健為主，較少跟球隊一起合體訓練。楊敬敏也認為，國王目前本土戰力排在聯盟前3，不過默契整合上還是要不斷磨合。