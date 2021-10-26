新北市APP挨批 綠民代：人家都上太空、我們還在殺豬公
民進黨新北市議會黨團今（26）日在市政總質詢時，質疑新北市各項APP服務的整合不健全，民進黨新北市議會黨團總召黃俊哲更揶揄，「人家都上太空，我們還在殺豬公！」新北市長侯友宜則強調，「我的新北市」APP在Google Play的評價位居六都首位。
記者陳志仁／新北報導
2021-10-26 17:04:21｜2021-10-26 17:15:32
民進黨新北市議員周雅玲、鄭宇恩、黃俊哲及鍾宏仁今日針對「智慧城市，新北通掉漆」等議題提出質詢；周雅玲指出，侯友宜在就職典禮中即提出三項未來的發展主軸，其中一項就是「打造智能城市」，呼籲侯友宜真的把新北市智慧化，而非用一些半成品來塘塞市民，APP好不好用民眾都有感！
鄭宇恩表示，智能城市的施政方向，就是要以民眾的需要做為思考重點，但「我的新北市」APP平台的服務項目功能，看起來相當完善，但操作整合與指引的功能相當不健全，舉凡「會員申請手續繁雜困難」、「個資使用不透明」、「功能新舊重疊」，智慧化應該是便民，而不是擾民！
鍾宏仁認為，「不好用就是無效！」議員點出的問題是事實，但研考會主委林豐裕的態度有問題，APP的使用應該從消費者端來著想，要讓使用者好用且方便；議員們提醒，希望侯友宜整合所有的APP，改善APP的使用介面，用心的設計有助於市民生活的新北市APP，不是開發很多APP就叫做「智慧」。
侯友宜回應，「我的新北市」APP在Google Play的評價4.3，位居六都首位，也謝謝議員的提醒，我們會截長補短的改進；林豐裕補充，「我的新北市」APP在Google Play的評價4.3、桃園市3.4、台北市2.8，APP Store則是3.1、台北市3.6、桃園市2.1，現在重點是發展5G，會在安全與效率之間做一個取捨。