越南主播成台大研究生！曾帶女兒來台換肝、感謝台灣

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今年10月初，她申請到教育部台灣獎學金，並成為台大GMBA的一分子，於是辭去工作帶著女兒赴台念書。剛滿30歲的黎雲臺妝在接受中央社訪問時表示，「自己只有越南的學士學位，出國攻讀碩士一直是夢想，但因各種人生際遇暫擱一旁。」去年她回到越南後重新燃起留學夢，同時考量薔薔的後續醫療追蹤，當年底便下定決心要到台灣讀書。
黎雲臺妝說，她以前從未想過去台灣留學，直到帶著薔薔赴台就醫，發現台灣的環境很好，且台灣人認真、勤勞、有效率，台灣的高生產力非常值得她學習與深入了解，民眾熱於助人更讓她印象深刻。 便利性也是吸引黎雲臺妝赴台深造的原因之一。她觀察，台灣有很多超商，大眾運輸系統也很發達，生活上許多問題只要動動手指頭就能解決，對於獨自照顧女兒的她來說非常友善，感覺依然可以優雅生活。
黎雲臺妝希望畢業後能有機會在台灣工作，以便更深入地了解台灣，選讀GMBA就是看中台灣的人力市場需求。若未來回到越南，她也期盼能透過工作繼續與台灣保有連結，像是到越南的台灣企業任職等。 至於回到越南並重返主播台則非她的優先選擇，黎雲臺妝說：「在越南電視台（VTV）工作8年多，這是我出社會後第一份正式工作，它看著我從菜鳥到羽翼漸豐，共同留下許多美好回憶」，但她希望為自己開拓更多可能性。