搶攻「螞蟻」商機！超商搶推新品 沒吃過這幾款就落伍了
愛吃甜品的民眾又有口福了，為了刺激買氣，7-11與全家紛紛推出各式新款冰品與甜點，希望搶攻「螞蟻」商機。不僅有花生控最愛的「花生牛奶冰心蛋糕」，還有抹茶粉敲碗的「星野完全抹茶銅鑼燒」，一推出就受到網友熱議，不少民眾哀嚎：「體重又要失守！」
記者劉雅文／台北報導
2021-10-26 17:35:12
其中，7-ELEVEN看準換季冰品甜點化商機，攜手日本知名大廠LOTTE、韓國人氣品牌Binggrae、以及起源自美國的COLD STONE，推出5款秋冬限量夢幻冰品，讓民眾無須出國就可以「複習」正宗日韓味。
其中還有以翻玩傳統美味為主題，耗時半年研發的「花生牛奶冰心蛋糕」，碩大飽滿的花生製成花生牛奶冰淇淋，更將海綿蛋糕升級成花生海綿蛋糕包裹，是甜點也是冰品，濃郁美式花生風味，直接讓花生控們失心瘋。
熱愛水果系冰品的民眾，也不能錯過這次7-11獨家限量款「日本7PREMIUM白桃冰棒」，使用3種不同濃度的白桃果汁打造雙層口感，果實香氣濃厚，整支冰棒的果汁含量高達62%，讓不少網友暴動！吃進嘴裡好像冷凍白桃在口中慢慢融化，香氣四溢。
另外，7-11也推出味覺糖最新聯名款，針對彈珠汽水融合蘋果風味的「味覺糖酷露露鬼滅奢華蘋果」、9種包裝設計的「味覺糖e-ma鬼滅白桃風味喉糖」，要來擄獲鬼滅忠實粉絲的心。
另一邊，全家便利超商也不遑多讓，推出全新抹茶控最愛「星野完全抹茶銅鑼燒」，採用伊藤園抹茶粉製成正宗宇治抹茶風味外皮，加上屏東農產紅豆製成內餡，入口甜而不膩，又散發陣陣茶韻。
還有黑醋栗優格泡芙，使用黑醋栗卡士達，搭配優格鮮奶油，在優格的清爽口感下，又能享受秋季莓果的酸甜滋味，簡直讓人欲罷不能。