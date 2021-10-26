網球／WTA年終賽移師墨西哥 女單最後席次上演卡位戰
國際女網協會（WTA)在周一公布新的年終賽獲選名單，波蘭小將Iga Swiatek、前球后Garbiñe Muguruza與印地安泉網賽冠軍Paula Badosa成功卡位單打3個席次。
實習記者謝承軒/綜合報導
2021-10-26 17:42:44
這3位選手將加入白俄重砲Aryna Sabalenka、法網冠軍Barbora Krejčíková、捷克前球后Karolina Pliskova和希臘一姐Maria Sakkari的行列一同在2週後於墨西哥爭冠，而稍早澳洲球后Ashleigh Barty也宣布因澳洲隔離政策緣故將提早結束本年度賽季。
而女單最後一個位子目前由突尼西亞黑馬Ons Jabeur暫時領先，本週尚在羅馬尼亞征戰的愛沙尼亞好手Anett Kontaveit若能奪冠便能搶下最後第8名的門票。
女子雙打部分，由雙料入圍的Krejcikova和排名第3的Siniakova組成的捷克女雙領銜，第二組為今年橫掃5冠的日本搭檔青山修子、柴原瑛菜，我國好手謝淑薇與比利時Elise Mertens的「台比聯軍」則排在第三位。
停辦1年的女子年終賽將於2週後在墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)登場，本屆因疫情臨時更換主辦地點，2022年將會重返深圳。