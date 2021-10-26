COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

網球／WTA年終賽移師墨西哥　女單最後席次上演卡位戰

▲Maria Sakkari。（圖／美聯社／達志影像）
▲Maria Sakkari。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者謝承軒/綜合報導

2021-10-26 17:42:44

國際女網協會（WTA)在周一公布新的年終賽獲選名單，波蘭小將Iga Swiatek、前球后Garbiñe Muguruza與印地安泉網賽冠軍Paula Badosa成功卡位單打3個席次。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這3位選手將加入白俄重砲Aryna Sabalenka、法網冠軍Barbora Krejčíková、捷克前球后Karolina Pliskova和希臘一姐Maria Sakkari的行列一同在2週後於墨西哥爭冠，而稍早澳洲球后Ashleigh Barty也宣布因澳洲隔離政策緣故將提早結束本年度賽季。

而女單最後一個位子目前由突尼西亞黑馬Ons Jabeur暫時領先，本週尚在羅馬尼亞征戰的愛沙尼亞好手Anett Kontaveit若能奪冠便能搶下最後第8名的門票。

女子雙打部分，由雙料入圍的Krejcikova和排名第3的Siniakova組成的捷克女雙領銜，第二組為今年橫掃5冠的日本搭檔青山修子、柴原瑛菜，我國好手謝淑薇與比利時Elise Mertens的「台比聯軍」則排在第三位。

停辦1年的女子年終賽將於2週後在墨西哥瓜達拉哈拉(Guadalajara)登場，本屆因疫情臨時更換主辦地點，2022年將會重返深圳。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

天堂M即將邁入4週年，職業這麼多，如果有機會簡單又輕鬆的轉換，這次你最想成為哪個角色?

繼續作答
即時
推薦閱讀