第12輪加開AZ第二劑！今晚6點預約 41歲以上者符合資格
中央流行疫情指揮中心今（26）日下午表示，第12期第2階段加開AZ第二劑疫苗，對象為「10月13日中午12時前意願登記，且7/31～8/6（含）已接種AZ第一劑之41歲以上民眾」，預約時間從今日下午6時起至10月27日中午12時止，施打期間為10月28日至10月31日。
編輯中心/綜合報導
2021-10-26 17:25:58
指揮中心先前宣布第12期第2階段將增加開放BNT疫苗預約，接著又宣布AZ第二劑疫苗也加開。
指揮中心提醒，前述對象將於10月26日下午6時起開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。此外，預約平臺已於10月26日中午12時，暫停意願登記進行結算，並視第13期規劃期程，再行開啟意願登記。（編輯：倪浩軒）
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