30億身家老公否認選立委　「小林志玲」看直播驚覺不對勁

基進立委陳柏惟被罷免，台中市第二選區補選派誰出馬，引發外界關注，霧峰林家後代、賽車手林帛亨被瘋傳將代表地方勢力參選，他25日開臉書直播否認傳聞，表示未被任何政黨徵詢，目前沒有參政計畫，結果亮相時的一頭亂髮，反而成為焦點，老婆馮媛甄立馬傳訊息說，「我只看到你的一頭亂髮，很想幫你梳頭，妹妹都說爸爸的頭髮爆炸了！」





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▲林帛亨（右）和馮媛甄結婚6年，感情非常不錯。（圖／翻攝林家花園FB）

▲林帛亨曬出馮媛甄的訊息，被網友說是在曬恩愛。（圖／翻攝林帛亨FB）

素有「小林志玲」之稱的馮媛甄，2015年再婚嫁給身家30億元的林帛亨，席開上百桌，場面盛大，她也經常在臉書貼文為林家花園宣傳。不過，今年卻被週刊報導馮媛甄因受不了林帛亨對政治太熱衷，氣到跑回娘家，夫婦事後在臉書澄清謠言，林帛亨嘴甜說：「馮媛甄就算暴怒還是很可愛。」





他在直播時表示，從政是一個服務工作，不只是靠熱忱，會影響整個生活、未來，暫時不會考慮，「我的負責任就是住在台中，我的小孩也住台中，我的『水某』也住在台中，這是我最大的負責。」他用「水某」形容馮媛甄，又曬出老婆傳來的訊息，證明感情甜蜜如昔。





▲馮媛甄製作蟑螂裝，笑說老公看到會一秒清醒。（圖／翻攝馮媛甄FB）

馮媛甄擅長幫孩子做各種造型，為迎接萬聖節，她巧手製作蟑螂裝，讓女兒穿上，逼真程度讓網友驚呼太可怕，馮媛甄回覆說，「趁爸爸睡覺，讓小朋友揹好趴在床上，會讓爸爸一秒清醒」，被問老公受得了嗎？她笑答：「他應該快聲請保護令了！」



