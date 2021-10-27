蘇丹政變持續引發示威　安理會緊急開會應對

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示威者高喊：「文人治理是人民的選擇。」許多人揮舞國旗，還有人焚燒廢輪胎作為路障。
目前仍由哈姆杜克支持者掌控的新聞部表示，士兵在首都喀土穆（Khartoum）的軍方總部附近「向示威群眾發射實彈。」
衛生部官員說，軍人與街頭抗議群眾爆發衝突，造成7人死亡與140人受傷。
路透引述杜拜哈達斯電視台（Al Hadath TV）報導稱，蘇丹全國電信通訊中斷，惟上述消息尚未獲官方證實。
蘇丹軍方昨天拘留總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok），以及多名主權委員會（Sovereign Council）官員與過渡政府部長。
帶頭奪權的將軍柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）解散委員會與政府，並宣布進入國家緊急狀態之舉，引起國際反彈。蘇丹民主過渡進程的主要支持者美國強烈譴責軍方行為，並宣布暫停7億美元的援助。
聯合國要求「立即釋放」哈姆杜克；紐約的外交官也告訴法新社，預計安理會今天將開會商討這場危機。
曾參與調解蘇丹衝突的美國、英國和挪威表示：「軍方行為是對革命、過渡，以及蘇丹人民對和平、正義和經濟發展合法要求的背叛。」
此外，歐洲聯盟（EU）、非洲聯盟（African Union）、阿拉伯聯盟（Arab League）也對政變表示關切。
自獨裁者巴席爾（Omar al-Bashir）於2019年4月下台後，同年8月，文人官員與軍方開始分享政權，此後雙方衝突不斷，蘇丹也一直無法順利轉型為民主政體。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1101026