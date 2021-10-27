紐約消防員反對強制接種疫苗　千人上街遊行

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民主黨籍的紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）上週宣布，市府工作人員包括警員與消防員，在11月1日前一律必須接種疫苗，否則就必須休無薪假，直到能出示接種疫苗證明。
陰性檢測結果不能取代疫苗接種證明，但基於醫學或宗教因素無法接種疫苗可被允許。
根據紐約市消防局（FDNY）數據，紐約市1萬7000名消防局員工中僅有約6成接種疫苗，遠低於紐約市成人接種率84%。
35歲消防員約翰接受法新社訪問說，「我不反對疫苗」，「我只是反對強制。我認為這是侵犯自由」。
為了激勵員工接種疫苗，紐約市政府員工如果在29日前接種疫苗，將可收到500美元（約新台幣1萬4000元）獎勵。
消防員身穿T恤，上有他們的編號，以及在2001年911恐怖攻擊事件中殉職的同僚姓名，高喊「我的身體，由我做主」。也有人揮舞美國國旗與挺前總統川普標語。
白思豪的強制疫苗接種對象原本只有公職教師和醫護人員，後來擴大到紐約市政府其餘16萬名公僕，當中有4萬6000人截至上週尚未接種疫苗。
紐約市代表警察的最大工會紐約市警察工會（PBA）25日表示，將對強制命令提起法律訴訟。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1101026