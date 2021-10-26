試玩／再闖神魔大戰世界　《真‧女神轉生V》序盤體驗

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與「青神」融合為一後，主角成為了禁忌的存在「創毘」，同時也獲得了能夠與惡魔抗衡的力量。究竟為東京的土地有「達識」的遺跡?「創毘」是什麼樣的存在？神秘的男人「青神」真實身分是如何？主角要怎麼做才能回到原本的東京？一切的謎題都有待玩家親自揭曉。
順帶一提，從對話選項中可以確認，本作依舊存在多重結局系統。對惡魔採取什麼樣的態度，似乎就是影響最終結局的關鍵。
介紹完了本作的世界觀與背景設定，接下來聊聊戰鬥系統。與歷代相比，《真‧女神轉生V》的戰鬥系統上並沒有太大的改動，例如與惡魔攀談將其收為使魔一起戰鬥、運用相剋屬性對敵人造成傷害的話就能多進行一次回合行動等等，這部分熟悉《真‧女神轉生》系列、甚至是從《女神異聞錄》新加入的玩家也能快速上手。
而戰鬥系統的新要素「禍靈」可以說是在普遍高難度的戰鬥中相當關鍵的要素，集滿禍靈量表後，就能施展特殊技能。例如主角一開始的禍靈技能「禍時：會心」，能讓該回合中賦予我方全體包含魔法在內的攻擊爆擊，使用得當可以在該回合內瞬間造成極大傷害輸出。不過敵方同樣也會累積禍靈，下回回合發動就會發動強大的攻擊，主角群一瞬間被全滅也不是不可能，因此需多加留意。
雖然說《真‧女神轉生V》的戰鬥系統相當符合以往系列作的風格，但整體的戰鬥節奏相較於現在遊戲界的主流來說仍是慢上許多，這或許跟遊戲的難度也有關係。例如其他回合制遊戲可能初期怪物血量攻擊力不高、或是在敵方全陷入異常狀帶時有可以一口氣造成大傷害的全體攻擊等機制；但本作難度從前期就能明顯感受，除了必須一隻一隻慢慢解決外，還得面對敵人高血量與高攻擊力，導致每場戰鬥平均下來至少也得花上1~2分鐘。在招式與仲魔尚未齊全的前期來說，的確會讓人感到有點枯燥。
除了戰鬥系統之外，本次試玩也體驗到了部分核心的功能，例如傳送點龍穴、可以和他進行各項交易、回復HP的神秘的骷髏商人古斯塔夫、在希臘語中象徵永恆智慧與知識、掌管惡魔合體與特殊技能「神意」的異界之主索菲亞，以及在路邊被包圍的不知名可愛惡魔等，除了負責重要的系統功能外，記者也猜想這幾位人物在故事中應該也扮演著相當重要的角色。
至於地圖部分，本作採用封閉式地圖，除了正常探索外，有部分路線需要玩家擊倒特殊強敵「禍塚」才能繼續進行。地圖除了會有許多三種顏色的禍靈結晶，幫助玩家回復HP、MP與戰鬥時的禍靈量表；本次也增加了新的蒐集要素，商人古斯塔夫會請求玩家尋找他散落在世界各角落的跟班「未滿」，找到一定數量就能獲得學習「神意」技能所需的御嚴。
總結來說，一個小時的試玩能玩到的東西相當有限，基本上還是新手教學的範圍之內。不過《真‧女神轉生》系列最知名的灰暗劇情魅力的確在前期就能充分感受到，上述提到的戰鬥問題在後續仲魔多了之後相信也會有所改善，讓玩家更能融入這個本作主軸「神與惡魔們的戰爭」當中。
《真‧女神轉生V》即將在 11 月 11 日登上 Switch 平台。