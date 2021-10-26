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泰國黑心商回收「二手醫用手套」！上千萬雙染色外銷美國

▲《CNN》追蹤調查發現，泰國有黑心廠商收購市面上使用過的二手醫療手套，染色後外銷至美國。（圖／取自《Pixabay》）
▲《CNN》追蹤調查發現，泰國有黑心廠商收購市面上使用過的二手醫療手套，染色後外銷至美國。（圖／取自《Pixabay》）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-10-26 17:39:21

全球新冠疫情爆發之初，醫療用品的需求也跟著增加，美國有線電視新聞網《CNN》追查發現，泰國竟有不肖業者從市面上回收拋棄式的醫用橡膠手套，經過清洗後重新包裝再出售至美國，有美國進口商甚至發現手套上竟還沾有血跡，醫療品質堪憂。目前泰國與美國警方正積極合作進行調查。

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根據《CNN》長達數月的調查結果，在泰國有不肖業者看準醫用手套的供不應求出現商機，竟在泰國設置地下工廠，並聘用移工將使用過的醫療橡膠手套統一回收清洗，接著再出口到國外，其中大宗出口國正是美國。根據美國經銷商的購買紀錄，已有價值約200萬美元的大量黑心醫用手套運抵美國，亦即有超過上千萬雙二手醫用手套流入美國市場，專家擔心這個數字還可能只是冰山一角，有更多的黑心手套已不知去向。

▲手套。（圖／取自《Pixabay》）
▲美國境內有超過兩千萬雙的手套來源，竟是泰國不肖廠商回收拋棄式的醫療用手套，染色烘乾重新包裝製成。（圖／取自《Pixabay》）
報導提到，新冠疫情爆發後美國食品藥品監督管理局（FDA）暫時放寬對個人防護裝備（PPE）的進口措施，以求擴大進口醫療物資，卻有不肖業者藉機將大量二手手套裝箱賣到美國，目前仍不清楚這些黑心手套是否實際用於醫療現場或是否有病患或醫療人員因此感染。

《CNN》指出，泰國執法機構在去年12月就曾破獲有黑心商人在市場上蒐集醫療手套，這些手套多半是不良品或污損過的二手橡膠手套，在泰國許多不法工廠中，移工們負責將使用過的手套放進裝有藍色染料的塑膠盆中，接著再經過烘乾機處理，試圖讓手套看起來沒有汙損使用過。

而《CNN》調查後發現，至今仍有不少利用類似模式回收手套的地下工廠，泰國食品藥物管理局副祕書長也無奈表示，這些地下工廠會四處移動，不斷成立假公司，一旦某處被查獲關閉，就會搬到另一個地點。其中一間泰國出口商「Paddy the Room」就以訂購價200萬美元的金額出口這些手套給一名商人Tarek Kirschen，且自疫情爆發至今「Paddy the Room」就出口了2億個黑心手套到美國，直到Tarek Kirschen的客戶們收到手套後發現這些產品有問題，氣得破口大罵他才發現自己是買到了黑心手套。

後來他向《CNN》表示，親自檢查這些手套後，他才發現自己花了200萬美元買來的商品上頭有的沾染血跡、有的髒汙不堪，還有標示兩年前日期的橡膠手套，這才連忙通知FDA並將二手手送往掩埋場。FDA雖稱無法透露正在調查中的案件，但承諾會更加強邊境與國內醫療產品的檢驗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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