泰國黑心商回收「二手醫用手套」！上千萬雙染色外銷美國

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報導提到，新冠疫情爆發後美國食品藥品監督管理局（FDA）暫時放寬對個人防護裝備（PPE）的進口措施，以求擴大進口醫療物資，卻有不肖業者藉機將大量二手手套裝箱賣到美國，目前仍不清楚這些黑心手套是否實際用於醫療現場或是否有病患或醫療人員因此感染。
《CNN》指出，泰國執法機構在去年12月就曾破獲有黑心商人在市場上蒐集醫療手套，這些手套多半是不良品或污損過的二手橡膠手套，在泰國許多不法工廠中，移工們負責將使用過的手套放進裝有藍色染料的塑膠盆中，接著再經過烘乾機處理，試圖讓手套看起來沒有汙損使用過。
而《CNN》調查後發現，至今仍有不少利用類似模式回收手套的地下工廠，泰國食品藥物管理局副祕書長也無奈表示，這些地下工廠會四處移動，不斷成立假公司，一旦某處被查獲關閉，就會搬到另一個地點。其中一間泰國出口商「Paddy the Room」就以訂購價200萬美元的金額出口這些手套給一名商人Tarek Kirschen，且自疫情爆發至今「Paddy the Room」就出口了2億個黑心手套到美國，直到Tarek Kirschen的客戶們收到手套後發現這些產品有問題，氣得破口大罵他才發現自己是買到了黑心手套。
後來他向《CNN》表示，親自檢查這些手套後，他才發現自己花了200萬美元買來的商品上頭有的沾染血跡、有的髒汙不堪，還有標示兩年前日期的橡膠手套，這才連忙通知FDA並將二手手送往掩埋場。FDA雖稱無法透露正在調查中的案件，但承諾會更加強邊境與國內醫療產品的檢驗。
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