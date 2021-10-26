救命稻草！墮胎前女友遭揭「12罪狀」 金宣虎翻盤現生機
在韓劇《海岸村恰恰恰》演出男主角「洪班長」的金宣虎，被爆逼前女友墮胎，許多自稱是金宣虎好友也紛紛發聲，情況撲朔迷離。而在今（26）日一早韓媒《Dispatch》出面替金宣虎喊冤，列出爆料者崔英雅的12點罪狀。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-10-26 18:16:28｜2021-10-26 18:40:04
據《Dispatch》報導，崔英雅與金宣虎是在2020的3月開始交往，交往後，金宣虎才知道女方曾有過一段婚姻，但金宣虎不但不嫌棄，還霸氣護愛；交往4個月後，金宣虎發現崔英雅滿口謊言，不僅私下會與其他男生偷見面，連行蹤也交代不實，因此金宣虎向女方提出分手。
崔英雅則是寫下長文挽回金宣虎，並承諾對男方不會再有隱瞞；金宣虎明白崔英雅是說謊慣犯，依舊選擇與女方復合；在同年7月底，崔英雅發現自己懷孕，與金宣虎討論過後，決定墮胎，墮胎後，金宣虎還特別去買了海帶湯食材，打算親自下廚，且金宣虎憂心崔英雅的情緒，怕女方一個人在家感到孤單，不僅帶著女友見家長，還領養了狗狗。
金宣虎照顧了崔英雅好一段時間，還在綜藝節目《兩天一夜》上提到近期煮了海帶湯；可是這期間崔英雅依舊愛說謊，且開銷龐大，讓金宣虎身心俱疲，2人因此起衝突。
在今年1月，《Dispatch》收到了崔英雅前夫與金宣虎的爆料，而金宣虎當時也發現，在與崔英雅交往期間，女方留有錄音、錄影；直到今年5月，金宣虎才向女方提出分手，5個月後崔英雅才在網路上匿名爆料。D社洋洋灑灑細數崔英雅的12條罪狀，讓形象盪到谷底的金宣虎，有了一線生機。