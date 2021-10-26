Sony推出「真相機手機」Xperia PRo-I Tim哥評測這樣說
Sony 今（26）日發表，全新 Xperia 真相機手機Xperia PRo-I，搭載1.0型感光元件（1 吋超大感光元件）以及 24mm ZEISSo Tessar 光學鏡頭。對此，3C達人Tim哥分析，這支手機不只能拿來拍攝4K影片，還有收音、防手震等功能，相當適合廣大影像工作者。
記者賴志昶／台北報導
2021-10-26 18:02:01
Xperia PRO-I 採用Sony獲獎無數的無反相機—Alpha系列相機相同的先進成像技術開發，是全球首款搭載1.0型（1吋）Exmor RS®感光元件具備相位偵測自動對焦（PDAF）的真相機手機。
Tim哥分析，它有著一寸感光元件，相機功能相當強大的；另外，錄影功能最主要就是要能防手震，它不管是光學或是數位都有防手震。此外，收音部分也有三個麥克風，連載主鏡頭旁邊都有麥克風，這件事情對影片創作者來說相當重要。
Tim哥認為，一般消費者沒辦法買更多配件時，只使用這支手機就能打遊戲、聽音樂，還能拿來拍VLOG，甚至拿來拍攝影片當影片創作者也是有可能；畢竟這支手機最高支援到4K影像，這樣的畫質在Youtube上來講，算是相當主流的規格畫質。
Tim哥指出，這支手機在Sony的品牌手機定位中，是屬於比較高階、專業的款式，所以它的客群反而不是一般人，比較適合影像創作者、Youtuber或是有其他商業行為的消費者，可做為影像創作者的第二支拍攝機，或是隨身機的角色。就個人而言，他身為影像創作者不定時就需要拍影片，有這樣的手機相當便利；如果還有點預算，也可以購入它的專屬外接螢幕，這樣未來在做直播時也相當符合他的需求。