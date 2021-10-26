東協峰會　李顯龍：美中關係是區域穩定決定因素

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說：「新加坡跟許多國家一樣，希望和美國、中國都建立良好的關係，我們不希望看到這個區域變成競爭、衝突的場域，也不希望被迫選邊站。」
同時，李顯龍期盼，美中兩國在競爭之外，根據東南亞本身優勢以深化與區域內國家的實質往來。
他指出，數位經濟、永續發展都是美國、中國及東協可以合作的領域。儘管美中兩國在其他議題上存在競爭或意見分歧，仍希望雙方能在共同利益領域進行合作。
在美中戰略競爭之際，東南亞被視為是兩國爭先拉攏的對象之一。
此外，李顯龍也呼籲緬甸軍方與東協特使、汶萊外交部第二部長尤索夫（Erywan Yusof）充分合作。
外電報導，緬甸軍政府承諾遵守與東協達成的「5點共識」，緩和2月1日發動軍事政變後爆發的血腥危機，但外界對當地情勢日感憂慮。
李顯龍指出，「5點共識」包括派出特使儘速與緬甸各方接觸，促成各方調解，但至今「進度緩慢」。
他對緬甸情勢感到擔憂並表示，新加坡力挺東協透過積極、和平及有建設性的方式，協助緬甸解決問題。
東協在4月底針對緬甸情勢達成「5點共識」以來，緬甸軍方至今未採取實質行動落實內容，因此東協決定不邀請緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）出席峰會，改為邀請緬甸委派一名非政治代表出席，但緬甸最後選擇缺席今天的會議。
在南海議題上，李顯龍表示，南海緊張情勢影響區域和平及穩定。他也強調，新加坡並非主權聲索國之一，在領土爭議上不採取任何立場。
李顯龍說，新加坡期盼各方致力維持對話，並確保各自行動符合國際法規範。（編輯：陳惠珍）1101026