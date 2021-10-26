2021 FUSO 第四屆商用車安駕訓練營報名開跑
FUSO 商用車總代理「台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司（DTAT）」自成立以來，持續致力於提升商用車行車安全宣導，今年再度舉辦「第四屆 FUSO 商用車安駕訓練營」，活動將於 10 月 27 日、28 日共舉辦兩梯次，在內政部消防署竹山訓練中心登場，屆時將推出精采的專業訓練課程，招募對象不設限，凡擁有一般駕照駕駛皆可報名參與，DTAT 期望透過每年舉辦的商用車安駕訓練營課程，提供駕駛及用路人更多安全且正確的行車觀念。
2GameSome - 有車賞
2021-10-26 18:25:01
「FUSO 商用車安駕訓練營」全天課程共分為兩階段，上午將由專業講師教授「安全駕駛」重點觀念，認識如何預防事故發生、提升工作安全，保護駕駛與用路人珍貴的生命財產；下午則是讓學員透過實車演練，安排專業教練一對一進行指導。同時，現場將設置五大情境，模擬駕駛大型車可能會遇到的各種狀況，包括載貨行經陡坡、彎道、緊急煞車等，藉由實境模擬提昇駕駛的臨場應變能力。全天營隊透過富有教育與挑戰性的課程內容，讓駕車安全觀念根深蒂固，結訓後也將頒發結訓胸章、安駕證書及 FUSO 精美禮物，供學員留作紀念。
「FUSO 商用車安駕訓練營」公益活動是 FUSO「一起運轉、深耕台灣」品牌承諾的具體行動，為傳遞所有商車駕駛扎實的安駕觀念，活動報名費將由台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司全額贊助，亦期望能促進台灣的交通環境更加進步。「FUSO 商用車安駕訓練營」每梯次限量招生 30 名，現場操作車輛以 5 噸貨車（FUSO 堅達 PRO 5）為主，名額有限，力邀全台運匠一同報名參與！
【活動資訊】
（因每場次名額有限，學員名單依報名先後順序決定）
- 活動日期：2021/10/27（三）、2021/10/28（四）
- 活動對象：凡有駕駛執照都能參加
- 活動地點：內政部消防署訓練中心(竹山紫南宮旁、南投縣竹山鎮大公街100號)
- 活動場次： - 場次一2021/10/27（三） 09:30–16:30 - 場次二2021/10/28（四） 09:30–16:30
- 活動實作車輛：FUSO PRO5 堅達 5 噸貨車
- 接駁車集合地點：台中高鐵站六號出口 08:30 準時發車
- 結訓紀念品：結訓證書及 FUSO 精品禮盒
- 報名費用：由主辦單位 100% 輔助
- 報名網址：