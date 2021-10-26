▲ 台灣電力公司、Enel X 義電智慧能源、Gogoro® 三方齊力 實現電網供需平衡

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Gogoro 創辦人、董事長兼執行長陸學森說：「Gogoro Network 兼具大數據、AI 人工智慧、機器學習等先進技術，創建新一代智慧電池交換平台，並營運全世界最穩定、最具規模的電池交換系統。目前 Gogoro Network 所管理的智慧電池，預計至年底前總容量將可達 1.3 GWh，透過與台灣電力公司以及義電智慧能源的共同合作，除了能夠實現電網平衡，更讓智慧電池交換平台成為電網中不可或缺的儲能設施。」
台電董事長楊偉甫表示，台電持續努力協助電動車產業發展，Gogoro 為電動機車指標廠商，其電池交換平台創立的商業模式獨步國際，此次與台電綜合研究所合作研究，除有助台電打造分散式儲能的虛擬電廠，也期盼共創強化電網穩定與創造電力交易新商業模式的多贏未來。
此次與台灣電力公司共同研究的「低壓分散式電池交換能源網路雙向饋電技術驗證」，透過運用雙向饋電技術在全球最大規模的電池交換能源網絡，善加利用包含遠端控制及用電資訊查詢等功能，將能有效調節電網供需，實現電網平衡。未來依據台電的電網需求，Gogoro Network 電池交換站可以接受即時調度，將站體內智慧電池儲能的電能饋電至台電所需的電網之中，協助台電達成更即時、有效的能源平衡管理。Gogoro Network 目前管理超過 85萬顆智慧電池，預計在今年底，將於全台佈建超過 10,750 個電池交換機櫃，總電池容量將高達1.3 GWh，足以提供台北市運行 43 分鐘的電力需求，有朝一日，Gogoro Network 的大型電池交換站點皆有可能肩負儲能饋電的重責大任。
攜手 Enel X 義電智慧能源 整合電池交換站用電資源
與台灣電力公司協作完成饋電技術概念驗證的同時，Gogoro 也與義電智慧能源展開合作，義電智慧能源不僅提供先進能源服務，更協助 Gogoro 整合 Gogoro Network 電池交換站用電資源，參與台灣電力交易平台的輔助服務。未來當台灣電力公司發出調度指令時，義電智慧能源會整合多種用電資源，配合台電於選定的 Gogoro Network 大型電池交換站因應調度，所供應的電能將可協助台電做更急迫性且更有效的運用，共同穩定電網平衡和運作。
這次透過台灣電力公司和 Gogoro 雙方合作，經過嚴謹、完整的測試和驗證，確保「低壓分散式電池交換能源網路雙向饋電技術驗證」的可行性和穩定性，增加多樣、分散的電網電能來源，能源的資源管理將更多元與更有效率；結合 Gogoro Network 強大的 AI 人工智慧與數據分析，即時運算當下電池交換站的用電和儲能狀況，不僅提供 PBGN (Powered by Gogoro Network) 智慧電車用戶持續、快速、高效且安全的能源補充方式，更成為電網中，儲能備轉設施不可或缺的一環。