光陽 IONEX S7R 首場消費者試乘會！10/30～31 桃園大魯閣卡丁車場舉辦
光陽白牌旗艦電動機車 S7R 首次舉辦盛大的公開試乘體驗活動「電爆你們」:【光陽 IONEX S7R 城市鋼砲電動機車】試乘會，邀請北北桃竹民眾在 10/30（六）~31（日）連續二天就近前往桃園大魯閣卡丁車場，直接在賽道上體驗最速電車、城市鋼砲S7R，同時現場還有娛樂抽獎活動。
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2021-10-26 18:25:01
自從台北、桃園針對電動車購買補助大加碼，新北也剛剛宣布，電動車補助大加碼 8,000 元，這是年底前購買光陽 IONEX 電動機車享受政府在振興券額外補助的最佳時機。所以光陽 IONEX 事業處特別針對雙北、桃園地區擴大舉辦試乘會。10/30（六）~31（日）每日上午九點至下午四點前，消費者前往桃園大魯閣卡丁車場，免費入場親身試騎光陽最新款 IONEX S7R 最速電車的魅力，享受瞬間爆發的強大推力、急速攀升的馬達聲浪、0-50km/h 加速只要 3.5 秒的快感以及 95km/h 的超高極速表現。主辦單位公開呼籲，各路”鍵盤車手”也可以下賽道實際騎乘，感受專業車手以及專業媒體試乘後所說的，強大動力的 S7R 仍擁有和燃油車接近的操控體驗，即使是在高速過彎的情況下，依然具有穩定的騎乘感受。
本周末日相關活動展示資訊如下：
(1)「S7R電爆你們」試乘會
活動地點：桃園大魯閣卡丁車場 桃園市桃園區中正路 1650 號
活動日期：10/30(六)-10/31(日)
活動時間：每日 09:00~16:00
現場提供免費試乘，只需現場報名就能到賽道上體驗 S7R 魅力，會場將視人數規劃分批進入賽道，以免發生危險。
另外試乘會民眾只要填寫問卷調查單並上傳，經過服務人員確認即可參加抽獎，獎項包括 28 吋旅行箱、摺疊腳踏車、歐都納帳篷、奇美循環扇以及小米方盒子藍芽喇叭等豐富獎品。
(2)台北市三創 IONEX 展售活動
活動地點：三創生活園區 1F 八德中心廣場
活動日期：10/30(六)-10/31(日)
活動時間：11:00~20:00