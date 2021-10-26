▲ 全新 Subaru 南台中丞慶展示暨售後服務中心正式啟用

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座落於台中市南屯區文心南路市中心精華地段的 Subaru 南台中丞慶展示中心，具備便捷交通優勢，而為了提供更舒適的賞車環境，展示中心內外軟硬體設施均全面升級，首先是展示中心外觀以 Subaru 原廠全新的 CI 廠徽亮相，展示中心的新車展示區域由原先的 100 坪擴增為 150 坪，可展示 7 部新車之外，也提供來店顧客們更加寬敞舒適的賞車空間。此外，展示中心內部更提供多功能親子友善空間的育嬰室，為媽媽貼心準備一個能夠安心哺乳及照顧寶貝們的靜謐空間。而展示中心內部洽談區則新規劃了獨立的 VIP 商談室，有效提升銷售顧問和顧客在接洽時的隱密性，其他如原廠專屬精品櫃的鋪陳設置及吧檯桌均全面更新並加以精心規劃設計。
打造高規格的賞車及維修服務體驗
Subaru 南台中丞慶展示中心的售後維修服務廠經過全面擴建並重新規劃，服務廠佔地總面積由 220 坪擴增至 312 坪，進出走道設計優化進出廠的動線便利性及順暢度。服務廠內設置有引擎機電維修、底盤檢修、鈑金工位及烤漆等區域，而專屬工位亦擴增至 8 個，提升維修服務的量能。此外，顧客專屬客休區同步新增 3 個商務吧檯，讓車主在等待愛車維修保養的同時，還能同步處理公務。
Subaru 台灣意美汽車目前全台共有 21 處授權展示中心及 23 處授權服務廠，為因應每年持續成長的新車族群和既有忠實顧客，未來仍將持續與全台各地區授權經銷密切合作。有關 Subaru 全台各地展示中心與服務廠資訊，歡迎瀏覽Subaru台灣意美汽車官方網站https://www.subaru.asia/tw/zh/home/或致電 Subaru 客戶服務專線 0800-486-168 洽詢。
Subaru 南台中丞慶展示暨售後服務中心
地址：台中市南屯區文心南路265號
- 展示中心專線：(04) 2475-6199
- 展示中心傳真：(04) 2475-3189
- 展示中心營運時間：周一至周日 / 上午8:30 ~ 下午9:00
- 各項服務包含：新車展示、試駕體驗、購車服務
- 服務廠預約專線：(04) 2472-0717
- 服務廠傳真專線：(04) 2475-3189
- 服務廠營運時間：周一至周六 / 上午 8:30 ~ 下午5:30
- 各項服務包含：汽車保養維修、鈑金烤漆估價及服務、四輪定位、緊急救車服務、車險事故協助、洗車服務