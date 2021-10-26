來賓「小三精神」太瘋狂！女星秒認輸：我是失敗的正宮
《震震有詞》針對社會百態邀請專家共同討論，日前節目邀請藝人林秀芳、購物專家藝珊，分別代表正宮與小三進行討論。值得注意的是，林秀芳聽完藝珊為了一個男人，努力扶正的過程和奮不顧身的精神後，直接認輸大喊：「太偉大了，我做不到。」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-10-26 22:00:00
林秀芳曾在節目中聊及飛到非洲為老公打理家業，卻驚見小三、小四登台入室住到家中：「論顏值小三、小四長得很抱歉，論能力都是我幫助他的事業發展，至今還是無法理解男人心態。」聽完正宮說法後，藝珊頗不以為然，曾經是小三如今扶正為正宮，她也有一套自己的論述：「男人找小三不是年紀、顏值問題，而是新鮮感使然。」同時反駁林秀芳：「妳覺得妳是正宮，忘了小三應該要有的心態，正宮是過生活很枯燥乏味，小三則是過日子每天很新奇。」
藝珊過去曾是先生的小三，2人交往10年來，男方換過3任女友，但她最後獲勝扶正，她強調女人應注意自己的打扮，延長自己對另一半的保鮮期，還帶點曖昧的說：「上中下都要顧到，不論哪一種胃口，都要能滿足另一伴。」正宮代表林秀芳聽完表示：「我也會穿性感睡衣給前夫看，但他就是無動於衷。」而藝珊透露為了維持跟先生的新鮮感，會配合對方在公園「辦事」，在車上也會尋求刺激感。
藝珊、林秀芳在節目中開始為了結婚應該是要過生活，還是要時時保持新鮮刺激感，而陷入一番爭論，林秀芳提醒曾經是小三的藝珊：「妳現在是正宮，妳也要小心哪天妳會被嫌膩。」而藝珊被扶正後，為了捍衛自己正宮的地位，除了追求刺激之外，還會使用婚姻符維繫感情：「有形無形都可以試試看，維護婚姻江山。」聽完藝珊的論述後，林秀芳秒認輸：「藝珊的精神太偉大了，我做不到也無法苟同，只能做一位失敗的正宮！」