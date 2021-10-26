吳釗燮訪歐請假！藍要杯葛外交預算 綠：扯後腿讓人憤怒
外交部長吳釗燮目前出訪斯洛伐克、捷克，因此請假缺席立法院外交及國防委員會專案報告，國民黨籍召委陳以信不滿表示，吳釗燮藐視國會，只要吳一天不來，就要杯葛外交部預算審查。對此，民進黨立委羅致政今（26）日說，外交的預算是由民進黨籍的召委趙天麟在排，陳以信應該就好好地審，並且把自己負責排審的國防預算做好排審，不要藉機找理由，做沒有必要的杯葛。
記者黃宣尹／台北報導
2021-10-26 18:29:52
陳以信稱要杯葛外交部預算審查，羅致政表示，外交預算是由趙天麟排審，陳以信不要藉機找理由，做沒必要的杯葛。綠營負責國際事務的幕僚則指出，這次吳釗燮的歐洲訪問，幾乎是國際所有主流媒體的焦點之一，特別在歐洲議會不久前才通過強化台歐合作的決議，台灣外交部長此行就被認為對於逐漸緊密的台歐關係具有重大意義。但現在又見國民黨立委趁機大搞「前線拚外交，後方斷糧要脅」的老狗把戲，而北京同一時間正以各種手法打擊台歐關係，藍委這樣的行為，真的讓人既遺憾又憤怒。
該人士指出，今年初立法院審預算時，國民黨的立委也是以一些莫須有的理由，提案凍結、刪除政府的外交預算。像是陳以信就用「鑑於台美互動似漸無阻礙」為由，提案刪減「台美事務委員會」的業務費用，現在又再次以杯葛外交部預算要脅人在歐洲訪問的吳釗燮後天要到立法院做專案報告，這跟「以十二道金牌召回岳飛」的有何不同，到底「國民黨是台灣的反對黨，還是反對台灣的黨？」。
該人士表示，陳以信擔任立委雖然還不到2年，但過去長期還是立法院的資深助理，如今貴為立法院外交國防委員會的召委，這多年的國會經驗，應該能讓他在問政上能與一般不文的國民黨委員不同，但很遺憾，他好像只有一招，就是凍結或刪預算來威脅行政部門，面對國家外交工作最需要國內支援的時候，卻只有扯後腿。