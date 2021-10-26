新住民從零開始成專業甘蔗農婦！單親照養小孩仍樂觀面對
新住民陳泳伶原本完全不會農耕，在嘉義市社區大學自然農法班老師的指導及協助下，農作技能愈來愈好。雖然今年受到疫情影響，許多大盤商不收甘蔗，她仍堅持到小農市集展售甘蔗，幸好品質好，農產品秒殺一空，讓她能夠養家糊口。
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-26 18:44:37
目前是單親媽媽的陳泳伶，孩子正就讀於高中，原籍是中國廣東省的她在20多年前結婚來台灣。原本對農事一竅不通，在中埔鄉社口村偶爾幫忙鄰居削甘蔗才接觸到農業。後來鄰居因故不種甘蔗了，陳泳伶為了生活，只能接下甘蔗園，從打零工變成獨自打理整個甘蔗園。由於她的生活艱辛，嘉義縣西羅亞全人關懷協會介入輔導，讓嘉義市社區大學自然農法班胡安慶老師及學員協助她採取「自然農法」技術栽種甘蔗。
陳泳伶說她種的是巴西甘蔗，自己當農夫非常辛苦，「除草、施肥、灌水都自己來，至少要10個月至1年才有收成。」巴西甘蔗最高可以長到約4米高，台灣氣候溼熱，特別是雨季溼氣重，她必須架梯子爬上去，剝除甘蔗的葉子，避免發霉長蟲。
現在陳泳伶在每週二上午都會到嘉義市社大的小農市集展售，逐漸培養出忠實顧客，讓她能夠在嚴峻的疫情經濟之下生存。由於品質優良，她的甘蔗汁也在嘉義大學合作社販售。如果想支持她的親朋好友，都能前往她的甘蔗攤光顧或購買合作社的甘蔗汁，嚐嚐天然的好滋味甘蔗。