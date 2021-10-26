模仿BTS犯罪！北韓士兵「練舞犯法」成首例 懲處結果慘
南韓國娛樂影視文化輸出全球，就連北韓朝鮮人民軍也無法避免，去年8月3名20餘歲的北韓士兵因模仿南韓知名男子團體「防彈少年團」（BTS）的「血汗淚」舞步，遭當局逮捕。隨後北韓政府更通過《反動思想文化排擊法》嚴厲掃蕩南韓影視文化，而這3名士兵也成為首例因違反這項法律遭審判的罪犯，更被送往政治犯集中營，軍中同袍卻質疑，如果長官一眼就看出他們在模仿BTS，是否代表長官也熟知相關文化。
國際中心/綜合報導
2021-10-26 19:21:50｜2021-10-26 19:23:01
根據脫北者媒體《每日朝鮮》（Daily NK）報導，北韓人民軍去年8月5日從平壤出發中國長白山考察，搭乘火車途中碰上電力問題而停靠在咸鏡南道的續後站。火車停駛等待之餘，3名隸屬空軍與防空司令部直屬單位的士兵在一旁跳起防彈少年團的「血汗眼淚」（Blood Sweat & Tears）歌曲中的舞步，卻不巧被保衛局成員撞見，當場將三人帶走。
同行的總政治局宣傳部、保衛局高層在列車上立刻決定以「學習先烈們的革命精神途中模仿了頹廢的南韓舞蹈」為由，將這3名士兵移送法辦。調查審判過程中，士兵們否認知道這是南韓的舞步，並堅持這是在軍中學到的、入伍前相當流行的舞步，更稱「平時在部隊跳都沒問題，怎麼這次就不行了」。
然而隨著北韓政府在同年12月通過《反動思想文化排擊法》後，3人也成為首例因違反這條法規遭到審判的罪犯，該法規中規定散播韓劇者最高處以死刑，收看者最高處以15年有期徒刑等等，試圖嚴厲打擊散播南韓影視娛樂文化。軍中同袍對此卻質疑，為何保衛局長官們能「一眼認出」士兵們跳的是南韓舞步，《每日朝鮮》則解釋，由於保衛局中設有情治單位，每周才會觀看3小時的國外影片以利思想及行為審查。
隨著判決結果出爐，這3名年輕士兵被指控「宣傳頹廢文化」、「表現反動思想文化」、「謊稱不知舞步來自南韓」等多項罪責，終身褫奪三人的公民權利和政治榮譽，並送往政治犯集中營，而軍方也決定加強政治教育工作，要求各部隊提高「帝國主義分子滲透青年一代」的警覺。