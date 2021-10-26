第二輪剛投標需時間　花旗董座：多數潛在買家未禁止招攬

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他重申，如果沒有利用這些機密資料惡意招攬，就沒有限制，花旗從頭到尾就沒理由阻止員工轉職，他也為這些事跟很多潛在買家董總重申這一點，那些買家是沒得到機密資料所以不適用。至於之前併購案是否也有類似情況？這在國際及國內併購案並不是不常見的案子，這次是比較大的案子，也有很多金融機構參與，但「不是不常見」。
對於員工權益方面，他說花旗工會已正式成立，一定會與工會保持密切溝通，他與團隊近期也會跟工會負責人交流、聽取心聲，讓執行出售過程順暢。對於會不會擔心工會成立及爭取員工權益影響潛在買家出價金額及意願？莫兆鴻表示工會成立在台灣併購案也是非常普遍，他相信與員工及工會保持全面溝通，也會反映給買家，只要好好溝通，「我並不覺得會妨礙出售、會是個大阻礙」。
至於是否因已與買家簽約，才出來說明，莫兆鴻說，其實還在跟潛在買家洽談中，第二輪剛收到競標，還需要針對買家的投標進了解，還要一段時間，也還在洽談中，因此很多細節無法公布。面對質疑已到10月底為何還沒結果，是有什麼原因卡住嗎？他表示沒卡什麼，只是還在第二輪競標，有興趣的剛投標，還要針對投標資料進行洽談，而且這需要一段時間，不是只有幾天或幾周，是要一段時間。
對於第二輪潛在買家有多少家？他強調很多還是非常機密，不方便透露更多，但他強調這時間表與預計的時間表一致，只是剛拿到第二輪競標，真的需要一段時間了解，「我覺得不是所謂延遲。」
針對傳花旗與潛在買家簽的員工競業禁止是3年，但台灣勞基法競業禁止年限是2年，莫兆鴻說因跟每家潛在買家簽的是保密協議，不太方便說明，只是再次強調，絕大部分買家不適用這條款，跟多少年沒關係，花旗從頭到尾到現在對員工轉職不會限制，4月份至今也有不少員工去不同金融機構上班，「我們沒這方面限制」。
他也重申，花旗一直努力與各方溝通，絕大部分買家是沒拿到機密訊息，禁止招攬條件是不適用，花旗也與他們明確溝通，若需要更多也會補充，他並覺得這溝通是有效。至於會不會簽團體協議，工會剛成立，也有看到同業經驗，絕對會跟工會溝通聽取需，「我們都沒有任何設限」。