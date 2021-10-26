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機師猝逝　機師工會揭零喘息班表：44天中僅3日能見家人

▲桃園市機師職業工會疾呼機師需要「喘息期」，更公布班表指出，2個月中長達44天僅3天能和家人見面。（示意圖，與文內當事人無關／翻攝Pexels）
▲桃園市機師職業工會疾呼機師需要「喘息期」，更公布班表指出，2個月中長達44天僅3天能和家人見面。（示意圖，與文內當事人無關／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-10-26 19:05:07

日前一名國籍航空外籍機師不明原因猝死家中，機師的身心健康狀況掀起討論。對此，桃園市機師職業工會今（26）日發出聲明，疾呼要求一個月中至少保有三天「喘息期」，更揭露了國籍航空機師的真實班表，2個月中長達44天僅3天能和家人見面，認為這樣的壓力實在太沈重。

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機師工會在聲明中再次提出2項呼籲，第一是居檢期間不得派飛執勤，第二是一個月中至少保有三天「非執勤／非檢疫／非自主健康管理」的喘息期。 

機師工會更揭露國籍航空機師的真實班表，在整整兩個月內（10月2日至12月1日），竟沒有任何一天「不是執勤、不是檢疫、不是加強/自主健康管理」的日子，且會有長達44天期間（10月10日至11月22日），僅能有短短的「3天」得以返家見到家人，而這三天也是在加強自主健康管理期間，無法擁有正常的社交與相處。

▲機師工會揭露國籍航空機師的真實班表。（圖／翻攝自桃園市機師職業工會臉書）
▲機師工會揭露國籍航空機師的真實班表。（圖／翻攝自桃園市機師職業工會臉書）
機師工會強調，「扣除執勤與檢疫，機師的生活究竟還能剩下什麼？這樣的狀態、這樣的處境，機師工會與機師又怎麼可能『可以接受』呢？」機師工會還分享了一則外籍機師與友人的對話，年幼的女兒抱怨機師父親好像「遺棄」了自己，女兒的不諒解對機師來說也是難以承受的煎熬。

機師工會表示，疫情爆發以來超過一年半時間，機師同時在「遵守檢疫規範」與「維持航空運量」的雙重擠壓下，持續了長達20個月的時間，實在是太漫長了！遑論機師這樣的工作性質，是必須為每一趟航程的飛航安全間負起最直接的重責大任。 

而對於機師工會的訴求，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日呼籲航空公司應多留心機組人員身心狀況，而指揮中心發言人莊人祥今天也表示，會請航空公司及民航局再跟機組人員溝通。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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