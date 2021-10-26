機師猝逝　機師工會揭零喘息班表：44天中僅3日能見家人

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機師工會更揭露國籍航空機師的真實班表，在整整兩個月內（10月2日至12月1日），竟沒有任何一天「不是執勤、不是檢疫、不是加強/自主健康管理」的日子，且會有長達44天期間（10月10日至11月22日），僅能有短短的「3天」得以返家見到家人，而這三天也是在加強自主健康管理期間，無法擁有正常的社交與相處。
機師工會強調，「扣除執勤與檢疫，機師的生活究竟還能剩下什麼？這樣的狀態、這樣的處境，機師工會與機師又怎麼可能『可以接受』呢？」機師工會還分享了一則外籍機師與友人的對話，年幼的女兒抱怨機師父親好像「遺棄」了自己，女兒的不諒解對機師來說也是難以承受的煎熬。
機師工會表示，疫情爆發以來超過一年半時間，機師同時在「遵守檢疫規範」與「維持航空運量」的雙重擠壓下，持續了長達20個月的時間，實在是太漫長了！遑論機師這樣的工作性質，是必須為每一趟航程的飛航安全間負起最直接的重責大任。
而對於機師工會的訴求，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日呼籲航空公司應多留心機組人員身心狀況，而指揮中心發言人莊人祥今天也表示，會請航空公司及民航局再跟機組人員溝通。（編輯：倪浩軒）
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