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疫情加劇移工心理壓力　多數看護工感覺「被貼標籤」

▲家務移工在疫情下普遍感受到「被標籤化」和「污名化」的感覺，甚至因此心靈飽受煎熬，出現睡眠問題或其他焦慮症狀。（示意圖／Shutterstock）
▲家務移工在疫情下普遍感受到「被標籤化」和「污名化」的感覺，甚至因此心靈飽受煎熬，出現睡眠問題或其他焦慮症狀。（示意圖／Shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-10-26 19:53:18

《四方報》報導，台灣70萬外籍移工對我國的經濟做出不少貢獻，但卻仍長年忍受不少負面標籤和污名，疫情下社會氛圍也更加不友善。近期，台大醫院醫師陳宜明、陳錫中與移工非營利組織One-Forty一起展開合作調查發現，家務移工在疫情下普遍都有感受到「被標籤化」和「污名化」的感覺，甚至因此心靈飽受煎熬，出現睡眠問題或其他焦慮症狀。

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疫情大幅影響民眾生活型態，造成失業等經濟問題，又因居家隔離等措施使人產生孤立感，全球各國都有研究發現，疫情下民眾精神狀況出現問題的情形變得更為普遍。對於在社會中本就屬於少數群體的移工而言，從先前失聯移工確診、印尼移工入境確診增多，到苗栗電子廠群聚等事件，都讓社會大眾對於移工的關注度提高，負面討論也隨之增多。

媒體報導引述陳宜明說法指出，這項研究希望能了解看護移工疫情下的心理健康是否惡化，並了解相關的憂鬱或失眠情形。目前初步調查發現，看護移工在經歷了過去多起群聚染疫的事件後，大多覺得被貼標籤或污名化，心理壓力也隨之增大。

移工本身工作就辛苦，又隻身一人在異鄉打拼，疫情下社會排外心理加劇，讓移工身心備感壓力以外，移工同樣面臨疫情下失業、勞動政策轉變等問題，再加上疫情資訊相對取得不易、移工對台灣醫療系統不見得熟悉，這都成為疫情下移工壓力增大的潛在因素。

目前，包括One-Forty等民間團體都致力於翻譯、轉發疫情即時資訊和移工施打疫苗、就醫等權益資訊，希望一同建構更友善、包容的社會，也讓外界透過疫情更重視外籍移工心理健康。

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