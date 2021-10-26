越南有望承認高端疫苗　童振源：密切溝通中

《四方報》報導，民眾黨邱臣遠昨（25）日針對高端疫苗爭取越南承認一事，質詢僑委會委員長童振源，希望未來國人接種高端疫苗後赴越南也可以適用較短的隔離天數。對此，童振源透露，越南有承認高端的可能性，目前僑委會與台商總會及駐越南代表處正密切溝通中。
記者李芷涵/綜合報導
2021-10-26 19:56:39
越南近期公布最新承認的疫苗護照清單，持這些疫苗護照的旅客，入境隔離天數可縮短至7天，在公布的72個地區和國家中，台灣的疫苗小黃卡也暫列名單上。不過，越南政府目前認可的疫苗廠牌僅限於「世界衛生組織（WHO）認可，或美國疾病管制中心（CDC）、歐盟藥品管理局（EMA）批准，或已向越南政府申請註冊獲得核准的COVID-19疫苗廠牌」，因此持施打國產高端疫苗的接種證明者，尚無法受惠此新政策。
日前在立法院外交及國防委員會會議，邱臣遠就此事質詢童振源，指出越南跟台灣不論經濟、文化的交流都非常密切，但高端未列入越南政府認可的疫苗廠牌，國人持施打高端的小黃卡入境越南可能會有認證問題，希望僑委會能扮演中介角色，跟衛福部、外交部跨部會整合，協助取得這些東南亞國家的疫苗雙邊認證。
「高端採用重組蛋白技術，不需特殊的冷鏈技術，再加上東南亞各國疫情延燒、國際疫苗到貨率低，因此在爭取認可上應該是有機會的」。
對此，童振源則回應，僑委會過去聽到的消息是「越南對高端有承認的可能性」，僑委會也希望盡快解決這項問題，將持續跟越南台商總會和駐越南代表溝通討論，也希望這部分衛福部可以來協助。